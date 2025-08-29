Portugal perde com Sérvia mas segue em lugar de apuramento

Depois do triunfo por 62-50 sobre a República Checa, na estreia, a formação das `quinas`, que cumpre a quarta presença na fase final do Campeonato da Europa, depois de 1951, 2007 e 2011, já perdia ao intervalo por 43-33, na Xiomani Arena.

Cumpridas duas rondas, Portugal segue no terceiro lugar do Grupo A, com os mesmos três pontos da coanfitriã Letónia, quarta, e a um das líderes Sérvia e Turquia, enquanto a Estónia e a República Checa estão nas duas últimas posições, com dois.

Após os embates com os checos e sérvios, os comandados de Mário Gomes defrontam a Turquia (sábado), a Letónia (segunda-feira) e a Estónia (quarta-feira), precisando de ficar num dos quatro primeiros lugares do agrupamento para seguir para os `oitavos`.

A 42.ª fase final do Europeu começou hoje e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).