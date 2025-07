Portugal perde no Europeu de andebol de praia

Apesar do desaire com a França (2-1), no "shoot-out" (desempate por penalidades), a seleção masculina sai da Turquia qualificada para o Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Croácia, em 2026.



A Federação Internacional de Andebol (IHF) abriu sete vagas europeias para o Mundial (para além do organizador) e, por isso, Portugal vai voltar a uma competição na qual fez história em 2024, quando conquistou uma inédita medalha de bronze.



Portugal procurava somar o terceiro top 5 europeu consecutivo e até começou bem, com um triunfo por 21-14 no primeiro set, mas a França respondeu no segundo com uma vitória por 15-14, que levou a decisão do encontro para o desempate por "shoot-out".



No desempate, depois de 10 remates certeiros de parte a parte, eis que chegou a segunda volta, em que qualquer erro seria fatal.



Oito tentativas depois, para cada lado, e ainda sem que nenhuma das seleções tivesse falhado qualquer remate, Tomás Van-Zeller viu o guarda-redes francês levar a melhor e tudo ficou nas mãos de Baptiste Dubois, que não desperdiçou (9-6).