Portugal pouco inspirado bate Eslovénia na preparação para o Europeu de futsal

Carlos Monteiro, com um ‘bis’, e Tiago Brito fizeram os golos da seleção portuguesa, com Nejc Hojzan a fazer o tento de honra dos eslovenos.



Na estreia no pavilhão do Sporting de Braga, e na preparação para a participação no Campeonato da Europa de futsal 2026, que se realiza entre 21 de janeiro e 07 de fevereiro na Lituânia, Letónia e Eslovénia, Portugal impôs-se de uma forma natural, mas com uma exibição algo desinspirada e sem ‘pôr o pé no acelerador’.



A equipa de Jorge Braz, que fez alinhar os 15 jogadores que convocou, entrou dominante e, nos primeiros cinco minutos, pôs várias vezes à prova a atenção do guarda-redes esloveno, sobretudo com remates de meia distância, incluindo do guardião Bernardo Paçó.



O golo surgiu, pois, sem surpresa, mas de um erro precisamente de quem estava a evidenciar-se na Eslovénia: numa reposição manual, o guarda-redes Marko Pecek permitiu que Carlos Monteiro intercetasse a bola e inaugurasse o marcador (07 minutos).



Cinco minutos depois, Tiago Brito dilatou a vantagem com um bonito ‘chapéu’ sobre o guardião contrário, após belo passe de Bruno Coelho.



Portugal continuou a dominar a partida, mas, pouco antes do intervalo, Nejc Hojzan reduziu para a Eslovénia após bola parada estudada, mas em que a defesa portuguesa ficou a ‘dormir’ (18).



O segundo tempo começou na mesma toada do primeiro, com muitos remates lusos, com destaque para os de Rúben Góis e Pany Varela, aos 29 e 31 minutos, respetivamente, e defesas atentas de Marki Pecec.



Na sequência de um canto, Carlos Monteiro insistiu e ‘bisou’ à boca da baliza, único golo de Portugal no segundo tempo.



André Correia, que alinhou durante grande parte da segunda parte, mostrou ser alternativa para a baliza com duas boas intervenções.



A equipa nacional, atual bicampeã em título (2018 na Eslovénia e 2022 nos Países Baixos), está integrada no Grupo D, juntamente com Itália, Polónia e Hungria, naquela que será a 11.ª participação de Portugal numa fase final de um Europeu, que vai na 13.ª edição.



As duas seleções voltam a defrontar-se na quarta-feira, no mesmo local, a partir das 19:00.



Jogo no Pavilhão Multiusos do Sporting de Braga.



Portugal - Eslovénia, 3-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Carlos Monteiro, 07 minutos.



2-0, Tiago Brito, 12.



2-1, Nejc Hojzan, 18.



3-1, Carlos Monteiro, 31.



Equipas:



- Portugal: Bernardo Paçó, Afonso Jesus, Kutchy, Diogo Santos e Bruno Maior (cinco inicial). Jogaram ainda: Edu (gr), André Correia (gr), André Coelho, Tomás Paçó, Rúben Góis, Erick, Bruno Coelho, Pany Varela, Tiago Briton e Carlos Monteiro.



Treinador: Jorge Braz.



- Eslovénia: Marko Pecek, Luka Cop, Igor Osredkar, Nejc Hojzan e Jan Janez. Jogaram ainda: Teo Turk, Uros Duric, Max Vesel, Denis Knezevic, Jeremy Bukovec, Lovro Trdin, Ziga Ceh e Mihael Cop.



Treinador: Tomislav Horvat.



Árbitro: Cristiano Santos.



Árbitros assistentes: Rúben Santos e José Moreira.



Assistência: cerca de 500 espetadores.