Portugal preparado para defrontar Bélgica "muito competitiva" na Liga das Nações

"Acima de tudo, é uma Bélgica muito motivada, com organização ligeiramente diferente que teve com o anterior selecionador. Alteraram algumas dinâmicas. Percebemos que continua uma Bélgica muito competitiva, carregada de bons valores individuais e jogadoras experientes no contexto internacional", declarou Neto, aos jornalistas.

No dia que assinala 11 anos que comanda a seleção feminina, o técnico salientou a recente entrada de Elisabet Gunnarsdóttir para o comando das belgas, que na quarta-feira recebem Portugal na segunda jornada do grupo A3 da Liga das Nações.

"É sempre mais complicado, no sentido de que gostamos de conhecer os adversários. Procuramos observá-los e ter padrão de fundo do adversário. Quando tens só um jogo, contra a Espanha, em que sabíamos que teriam menos bola na organização ofensiva. Há sempre uma grande dúvida, se foi uma estratégica só para aquele jogo ou algo que quererão apresentar durante esta competição", explicou.

Segundo o treinador, o trabalho de preparação, depois do empate 1-1 com a Inglaterra, campeã da Europa, a abrir a prova, em Portimão, tem-se baseado em preparar "cenários" que creem poder vir a encontrar.

"As jogadoras têm de perceber e reconhecer quem é a jogadora que fica livre, se nos pressionam a três por onde vamos sair, ou a dois, se temos mais ou menos vantagens pelo meio, por fora", analisou, recusando-se a adiantar se a equipa jogará em `4-4-2` ou `3-5-2`.

Com "estratégia delineada", Neto mostrou-se ainda "muito tranquilo" com "o talento e inteligência das jogadoras" que lidera, por compreenderem mudanças táticas antes e durante os encontros.

Questionado sobre a ausência de Telma Encarnação diante das inglesas, confirmou que deixou de fora a avançada do Sporting, que vem a regressar de lesão, "por opção técnica", tomando a decisão "em função do rendimento".

"Será uma abordagem um bocadinho diferente [em relação à Inglaterra]. (...) Temos de estar muito concentrados no momento da perda. Acho que será um jogo mais equilibrado. A Bélgica vai querer ter mais bola", explicou.

Também Dolores Silva partilhou a motivação da equipa das `quinas` para um encontro, em Lovaina, frente a "uma equipa forte, muito competitiva, que vai procurar, em casa, fazer uma boa exibição".

Esperando "um jogo difícil", quer que a seleção continue "a jogar à Portugal", salientando o crescimento nos últimos tempos e o bom resultado, ao não perder, com a Inglaterra.

"Demonstrámos que estamos aqui por mérito, queremos conquistar e continuar a crescer, mas com pés assentes na terra. Esse resultado e exibição de nada valem se não conseguirmos, amanhã [na quarta-feira], impor o nosso jogo e conseguir resultado positivo, e isso significa os três pontos", acrescentou.

Depois de Kika Nazareth ter sido dispensada por lesão, no domingo, também hoje a avançada Ana Capeta foi considerada "não apta" pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e, por isso, dispensada dos trabalhos da seleção, informou o organismo.

O grupo liderado pelo selecionador Francisco Neto ficou reduzido a 24 jogadoras.

Na quarta-feira, para a segunda jornada, a equipa portuguesa defronta a Bélgica, com encontro marcado para as 20:15 (19:15 em Lisboa), no Estádio Den Dreef, em Lovaina.

O grupo inclui ainda a campeã mundial Espanha, que na estreia venceu em casa as belgas (3-2), com reviravolta no marcador depois de estar a perder por dois golos.