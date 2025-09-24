Portugal quer "continuar trabalho da outra geração" e voltar a vencer Euro de sub-19

O ala e o fixo falaram à comunicação social na reta final da preparação para o torneio que vai decorrer em solo moldavo, dando conta do “muito orgulho e da grande responsabilidade” que é representar Portugal.



“Claro que assumimos [o favoritismo]. Ganhámos o título há dois anos e temos de continuar o trabalho que foi feito pela outra geração”, apontou Miguel Malhão, reforçando que o grupo de 14 convocados quer “muito ganhar o título e que é esse o objetivo”.



Por sua vez, o fixo Tomás Nogueira, de 17 anos, o elemento mais novo de grupo às ordens de José Luís Mendes, assume “algum favoritismo”, porém, deixou claro que é dentro da quadra que os lusos têm de provar a sua qualidade, a começar já contra a Itália, no domingo.



“Sabemos que no último Europeu fomos campeões e assumimos algum favoritismo. Temos de trabalhar, porque nada está garantido”, defendeu.



Depois, falou a convocatória, que se deve ao trabalho realizado no Sporting, e do “nervosismo normal”, que desaparece após começar o primeiro encontro.



“É sinal que estou a fazer bem o meu trabalho, estou a ser reconhecido e isso dá-me mais confiança para continuar. O nervosismo é normal, queremos que o Europeu comece rapidamente, mas, a partir do momento em que o primeiro jogo começar, esse nervosismo desaparece”, comentou.



Em 2023, na cidade croata de Porec, os lusos conquistaram a terceira edição do Europeu da categoria, após dois títulos para Espanha.



A equipa lusa viaja hoje para Chisinau e estreia-se no Grupo A do torneio em solo moldavo no domingo, diante da Itália, seguindo-se os confrontos com as seleções da Ucrânia (29 de setembro) e da anfitriã Moldova (01 de outubro).



O Grupo B é composto pela Eslovénia, Espanha, campeã em 2019 e 2022, Turquia e República Checa, sendo que só os dois primeiros posicionados de cada ‘poule’ seguem para as meias-finais.



As ‘meias’ da fase final do Europeu estão marcadas para 03 de outubro e a final acontecerá dois dias depois.