Portugal recebe Letónia no Estoril na qualificação para o Mundial feminino de 2027

(Com Lusa)

A equipa das ‘quinas’, que já assegurou a presença no play-off de apuramento e está muito perto de vencer o Grupo B3 (e, consequentemente, de ascender à primeira divisão da Liga das Nações), defronta a congénere letã em 05 de junho, na quinta e penúltima jornada, antes de encerrar a participação na Finlândia, quatro dias mais tarde, em 09 de junho.A formação orientada pelo selecionador Francisco Neto impôs-se nos quatro jogos disputados, sobre a Finlândia (2-0), Letónia (3-0) e Eslováquia (4-0 e 2-1), liderando a ‘poule’ com 12 pontos, mais três do que as finlandesas, que conquistaram nove, enquanto a Eslováquia tem apenas três a Letónia ainda não pontuou.Os três primeiros classificados seguem para os play-offs de apuramento para o Mundial2027, com o primeiro colocado a assegurar a subida à Liga A e a garantir o estatuto de cabeça de série na primeira eliminatória da qualificação final para o torneio, que se vai disputar no Brasil.A seleção feminina portuguesa jogou pela última vez no Estádio António Coimbra da Mota em fevereiro de 2024, tendo-se imposto à República Checa (3-1) e à Coreia do Sul (5-1), em jogos de preparação, mas o último encontro de qualificação no recinto estorilista remonta a 2015, quando goleou Montenegro por 6-1, na fase de apuramento para o Europeu de 2017.