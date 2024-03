Portugal recebe uma Suécia que gosta de visitar solo luso

Cristiano Ronaldo, que leva sete golos marcados perante os suecos, esteve ausente dessa partida devido à covid-19, e também vai falhar novo reencontro, agora por opção do selecionador Roberto Martínez, com Diogo Jota, outra ausência, a assinar um "bis" e Bernardo Silva a marcar também.Fora do seu país, a seleção nacional até tem um bom registo perante os suecos, com cinco vitórias em 10 encontros, mas os números mudam de figura nos jogos caseiros.A outra vitória portuguesa em casa foi em 15 de novembro de 2013, e num jogo oficial, na primeira mão do "play-off" de acesso ao Mundial2014, por 1-0, no Estádio da Luz, em Lisboa, com um golo de Cristiano Ronaldo já perto do fim, aos 82 minutos.Paulo Bento era o selecionador nacional nessa altura e, dias depois, Portugal viria a garantir a qualificação para o Campeonato do Mundo com novo triunfo, em Solna, por 3-2, com um "hat-trick" de Ronaldo.





Série de derrotas



Depois desse "play-off", as duas equipas voltaram a encontrar-se, em 28 de março de 2017, num particular realizado no Funchal, na Madeira, e a Suécia regressou aos triunfos, por 3-2.



Portugal até chegou ao intervalo com dois golos de vantagem (2-0), materializada por Ronaldo, que marcou na sua terra natal, e Andreas Granqvist, na própria baliza, mas os escandinavos deram a volta na segunda parte, com um "bis" de Claesson e um lance infeliz de João Cancelo, já em tempo de descontos.



Foi a quinta vitória sueca em solo luso, 62 anos depois da primeira, em 1955, por 6-2, em Lisboa, num particular que assinalou o primeiro embate de sempre entre as duas nações. José Águas fez os dois golos de Portugal nesse encontro.



Seguiram-se mais três desaires para Portugal em solo luso, por 2-1 em 1966, no caminho para o Europeu, novamente por 2-1 em 1981, no apuramento para o Mundial, e 3-1 em 1984, também na qualificação para o Campeonato do Mundo.





Finalmente o alívio



Só em outubro de 1986 é que Portugal conseguir fugir pela primeira vez à derrota, a jogar em casa, com um empate a uma bola, com Coelho a fazer o golo da seleção nacional, na fase de apuramento para o Euro88, que viria a falhar.



Até ao primeiro triunfo de 2013, registaram-se mais dois empates: 2-2 num particular em Coimbra, em 2004, e 0-0 no Porto, em 2009, resultado que obrigou a seleção nacional mais tarde a ter que jogar o "play-off" e ultrapassar a Bósnia-Herzegovina para chegar à fase final do Mundial2010.



A nível global, entre jogos oficiais e particulares, Portugal e Suécia já se encontraram por 20 vezes, com sete vitórias do lado luso, para seis empates e sete derrotas, com 25 golos marcados e 29 sofridos.