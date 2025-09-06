Portugal sagra-se Campeão Europeu de hóquei

Rafael Bessa, aos 14 e 50 minutos, Alvarinho, aos 19, e Gonçalo Alves, aos 29, na conversão de uma grande penalidade, deram o título à seleção portuguesa, recordista de triunfos na competição, com mais três do que a Espanha, que hoje não foi além do quarto lugar, ao perder por 3-1 frente à Itália.



Portugal conquistou frente à França, que reduziu por Bruno Di Benedetto, aos 49, a 56.ª edição do Campeonato da Europa, que iniciou com derrotas nos três jogos da primeira fase, que não eliminava, avançando, depois, com uma goleada a Andorra (11-2) para as meias-finais, quando afastou a tricampeã Espanha (3-2 nos penáltis, desempatando o 2-2 do tempo regulamentar e do prolongamento).