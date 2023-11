Portugal só com derrotas no Carpathian Trophy feminino de andebol

Portugal despede-se do quadrangular que a Roménia organizou só com derrotas, depois de já ter perdido com a Áustria, por 32-20, e com a seleção anfitriã, por 32-22.



Ao terceiro jogo, as lusas melhoraram consideravelmente e bateram-se bastante bem com as adversárias, procurando na segunda parte recuperar de uma desvantagem 'estreita', que se situava em 17-14 ao intervalo.



As comandadas de José António Silva entraram no Teleplast Arena, de Bistrita, determinadas a melhorarem a imagem deixada nos dois jogos anteriores e conseguiram-no, chegando a liderar o marcador em algumas fases do primeiro tempo.



Patrícia Rodrigues, abriu o marcador, na conversão de um livre de 7 metros, após o que o conjunto suíço empatou o encontro.



Joana Resende voltou a colocar Portugal no comando (2-1), para de seguida as suíças empatarem de novo, num golo da marca de cástigo máximo, e chegarem uma vantagem de dois golos, aos 10 minutos.



A ponta esquerda Isabel Góis ainda levou as lusas para nova liderança a 7-5, no que foi a última vez que Portugal esteve na frente do marcador.



Até ao 9-9 o jogo continuou muito repartido, após o que as helvéticas 'cavaram' a vantagem até aos 14-10, com 17-14 no momento da ida para intervalo.



Na segunda metade, Portugal entrou bem determinado, o que se traduziu em três golos seguidos e que levou o marcador a uma igualdade a 17.



Seguiu-se uma fase de empates sucessivos até que a Suíça conseguiu um parcial de 4-0, a elevar o marcador para 24-20, a meio do segundo tempo.



As portuguesas não conseguiram aproximar-se muito mais no marcador, ficando a três golos e, no fim, a dois, com as helvéticas sempre no controlo da partida.



Nádia Rodrigues (oito golos) e Patrícia Rodrigues (sete) foram as jogadoras em destaque na seleção portuguesa.



A presença lusa na Roménia inseriu-se na preparação da fase de qualificação para o Euro2024, em que Portugal realizou já cinco dos seis jogos - além das derrotas em Bistrita, foi derrotado pelos Países Baixos (38-27) e pela República Checa (30-26).