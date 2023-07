Portugal só com vitórias na fase de grupos do Europeu de sub-19

O facto de a equipa das ‘quinas’ já ter assegurado o apuramento levou o selecionador Joaquim Milheiro a mudar nove jogadores em relação ao onze que goleou a Itália, do qual ‘sobreviveram’ apenas Gabriel Brás e Gonçalo Esteves, que atuou, desta vez, no lado esquerdo da defesa.



Além do apuramento garantido, houve mais dois fatores que contribuíram para a péssima exibição da seleção lusa e para o mau jogo das duas equipas, e que foi o estado do terreno, em más condições, e as altas temperaturas que se faziam sentir.



Acresce, ainda, que a seleção portuguesa se adiantou cedo no marcador, através de Miguel Falé, aos oito minutos, o que teve o efeito de relaxar ainda mais os jogadores lusos, que se limitaram em largos períodos do jogo a gerir a bola, com lentidão e previsibilidade, sem incutir verticalidade ao seu jogo.



Na segunda parte, as coisas só melhoraram um pouco depois de Joaquim Milheiro, visivelmente insatisfeito com o desenrolar da partida, ter lançado em campo quatro titulares, Hugo Félix, aos 46 minutos, e o trio Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges e Martim Marques, aos 65.



O facto de Malta ter empatado aos 71 minutos, por Basil Tuma, num erro tremendo do guarda-redes Diogo Pinto, que fez uma assistência para o avançado maltês ao querer tocar a bola com o pé para um companheiro, também acicatou a equipa portuguesa, que impôs, finalmente, alguma velocidade e acutilância ao jogo que permitiu quatro minutos volvidos fazer o 2-1.



O golo surgiu numa boa jogada de Carlos Gomes pelo flanco esquerdo, que cruzou para o interior da área, onde João Vasconcelos surgiu a finalizar, depois de uma primeira tentativa de finalização de Miguel Falé, ao primeiro poste.



A diferença de capacidade entre as duas equipas foi evidente, apesar de os jogadores menos utilizados não terem correspondido em termos exibicionais, facto que tem atenuantes, nomeadamente o calor intenso que se fazia sentir.



Com esta vitória, Portugal fez o pleno no grupo A, que venceu com três vitórias e nove pontos, seguido de Itália e da Polónia, que hoje empataram a um golo, ambos com quatro pontos, e de Malta, país anfitrião, com zero.



A seleção transalpina acabou por garantir o apuramento para as meias-finais, em detrimento da Polónia, por ter terminado com a mesma diferença de golos, mas mais golos marcados (6-6 contra 3-3 dos polacos).



Estádio de Gozo, em Malta



Portugal - Malta, 2-1



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Miguel Falé, 08 minutos.



1-1, Basil Tuma, 71.



2-1, João Gonçalves, 75.



Equipas:



- Malta: Sacco, Andrew Borg (Buhagiar, 68), Xerri, Micallef, Ellut, Letherby (Farrugia, 79), Scicluna, Caruana (Brooklyn Borg, 68), Hili (Viviani, 53), Tuma e Cross (Gatt, 68)



(Suplentes: Camilleri, Vassallo, Buhagiar, Farrugia, Viviani, Bridgman, Gatt e Brooklyn Borg),



Selecionador: Tozé Mendes (português).



- Portugal: Diogo Pinto, Martim Fernandes (Carlos Borges, 65), Luís Gomes, Gabriel Brás, Gonçalo Esteves, Diogo Prioste (Hugo Félix, 46), Yanis da Rocha, João Vasconcelos, Miguel Falé, Jorge Meireles) Rodrigo Ribeiro, 65) e Herculano Nabian (Martim Marques, 65).



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, António Ribeiro, Martim Marques, Nuno Félix, Carlos Borges, Gustavo Sá, Rodrigo Ribeiro, Samuel Justo e Hugo Félix).



Selecionador: Joaquim Milheiro.



Árbitro: Joonas Jaanovits (Estónia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Caruana (41), Letherby (43) e Ellul (90+7).