Portugal sobe a 5.º no ranking FIFA, Espanha lidera
A seleção portuguesa de futebol subiu ao quinto lugar do ranking da FIFA, que foi hoje divulgado e tem a Espanha como nova líder, enquanto a Argentina, campeã mundial e anterior comandante, caiu para o terceiro lugar.
Portugal subiu uma posição na hierarquia da FIFA, ultrapassando o Brasil, após os jogos de qualificação para o Mundial de 2026, nos quais goleou a Arménia, por 5-0, e venceu a Hungria, por 3-2, isolando-se na liderança do Grupo F europeu de apuramento.
A alteração mais significativa aconteceu no topo, com a Espanha a subir ao primeiro lugar – algo que não acontecia desde 2014 -, desalojando a Argentina, que foi também ultrapassada pela França, nova segunda classificada.
A Alemanha, que ocupava a nona posição na anterior classificação, publicada em 10 de julho, foi afastada do top-10, tendo caído para o 12.º posto, o que permitiu a subida da Croácia para o nono lugar e a entrada da Itália nos 10 primeiros posicionados.
Dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Cabo Verde é o mais bem classificado, na 70.ª posição, tendo subido três, à frente de Angola (89.ª), treinada pelo português Pedro Gonçalves, e de Moçambique (97.º). Omã, que tem o português Carlos Queiroz como selecionador, é 78.º.
Ranking da FIFA
1. (2) Espanha, 1.875,37 pontos.
2. (3) França, 1.870,92.
3. (1) Argentina, 1.870,32.
4. (4) Inglaterra, 1.820,44.
5. (6) PORTUGAL, 1.779,55.
6. (5) Brasil, 1.761,6.
7. (7) Países Baixos, 1.754,17.
8. (8) Bélgica, 1.739,54.
9. (10) Croácia, 1.714,2.
10. (11) Itália, 1.710,06.
(...)
70. (73) Cabo Verde, 1.363,21.
89. (85) Angola, 1.268,72.
97. (99) Moçambique, 1.234,04.
130. (131) Guiné-Bissau, 1.126,81.
191. (192) Macau, 865,29.
194. (195) Timor-Leste, 855,36.
195. (193) São Tomé e Príncipe, 854,76.
