Portugal sobe a sexto no ranking da FIFA

O triunfo na final da Liga das Nações, diante da Espanha (2-2, 5-3 nas grandes penalidades), "ajudou" a seleção das quinas a subir uma posição e ultrapassar os Países Baixos, que caíram para sétimo.



A Argentina mantém a liderança, seguida da Espanha e da França, enquanto a Inglaterra é quarta classificada e o Brasil quinto.



Ainda no top-10, a Alemanha, derrotada por Portugal (2-1) nas "meias" da Liga das Nações subiu ao nono lugar, e a Croácia fecha o lote dos dez primeiros, também a melhorar uma posição, em contraponto com a Itália, que desceu duas (12.ª).



Seleções dos PALOP



Entre países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde continua a ser o mais bem classificado, em 73.º lugar.



Angola subiu duas posições e é 85.ª, Moçambique (99.º) e Guiné-Bissau (99.º) desceram três posições, e São Tomé e Príncipe subiu uma (193.ª).



Na classificação, nota também para Macau, em 192.º, e Timor-Leste, na 195.ª posição.



Por último, o Azerbaijão, que não venceu qualquer um dos 10 jogos sob orientação do ex-selecionador luso Fernando Santos, é 122.º, com uma queda de três lugares.



A próxima atualização do ranking da FIFA será divulgada em 18 de setembro, já após o regresso dos jogos das seleções.