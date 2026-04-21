Portugal sobe ao 21.º lugar do ranking feminino da FIFA

A equipa liderada pelo selecionador Francisco Neto assegurou a presença no play-off de apuramento e está também muito perto de vencer o Grupo B3 (e ascender à primeira divisão da Liga das Nações), ao impor-se nos quatro jogos disputados em 2026, o que lhe permitiu subir uma posição na hierarquia da FIFA, relativamente à atualização de 11 de dezembro de 2025.



A seleção portuguesa efetuou um percurso 100% vitorioso no torneio de qualificação, tendo-se imposto à Finlândia (2-0), Letónia (3-0) e Eslováquia (4-0 e 2-1), que teve reflexo na primeira atualização do ranking, no qual beneficiou da queda de três lugares da Áustria.



Portugal tem como melhor classificação de sempre na hierarquia do futebol mundial feminino o 19.º lugar alcançado em 25 de agosto de 2023, após o Campeonato do Mundo do mesmo ano, disputado na Austrália e na Nova Zelândia.



A Espanha continua no topo da classificação, à frente dos Estados Unidos e de Inglaterra, que desalojou a Alemanha do terceiro posto, enquanto o Japão protagonizou a maior subida no top 10, ao ascender três posições, para a quinta, em contraponto com a Suécia, que caiu três lugares, para o oitavo.



A próxima atualização do ranking da FIFA está prevista para 16 de junho.