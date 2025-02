Portugal sobe ao sétimo lugar no ranking europeu de andebol

Numa hierarquia liderada pela Dinamarca, tetracampeã do mundo, Portugal, quarto classificado no último Mundial, ocupa o sétimo posto, com os mesmos 65 pontos da Noruega, oitava.



A seleção dinamarquesa é seguida de França, que bateu Portugal na disputa pelo terceiro lugar no Mundial, enquanto a Alemanha ocupa no terceiro posto. Seguem-se, Suécia, Croácia e Hungria, entre os quarto e sexto lugares, respetivamente.



No setor feminino, tendo por base o período entre 2021 e 2024, igualmente de forma a contabilizar os dois últimos Europeus e Mundiais, Portugal, que regressou a uma fase final de um Campeonato da Europa, 16 anos depois da única presença, surge no 23.º lugar.



A Noruega, vencedora de três das referidas competições, exceto o Mundial de 2023, lidera, com vantagem sobre a França, que bateu as norueguesas na final desse Campeonato do Mundo, e sobre a Suécia, terceira classificada.