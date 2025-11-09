Portugal soma primeira derrota no Mundial de sub-17

Takeshi Wada inaugurou o marcador aos 35 minutos, antes de Taiga Seguchi aumentar a vantagem japonesa mesmo em cima do intervalo. No segundo tempo, Zeega ainda reduziu para a formação das 'quinas', aos 80.



Mesmo com a passagem aos 16 avos de final já garantida, o selecionador Bino Maçães deu lugar a apenas duas alterações em relação à vitória frente a Marrocos (6-0), com Miguel Figueiredo e Tomás Soares a entrarem para os lugares de Bernardo Lima e Anísio Cabral.



A seleção portuguesa entrou com um ritmo mais reduzido e tentou controlar o jogo com bola, mas sem ameaçar a baliza defendida por Murumatsu. No entanto, aos 35 minutos, após uma má entrega de bola por parte do guardião Romário Cunha, Takeshi Wada recebeu um passe já dentro da área lusa e inaugurou o marcador para a formação nipónica.



Sabendo que uma derrota resultaria na perda do primeiro lugar do grupo, Portugal reagiu bem ao golo sofrido e, apenas três minutos depois, Mateus Mide igualou o marcador. Contudo, após revisão do VAR, o árbitro anulou o golo por fora de jogo posicional do avançado português.



A fechar o primeiro tempo, o Japão ainda conseguiu aumentar a vantagem com um grande remate rasteiro de fora de área por parte de Seguchi, com a bola ainda a bater no poste antes de entrar.



Na segunda metade, Portugal tentou responder ao máximo aos golos sofridos, mas sem grande sucesso. Aos 59 minutos, Aragão atirou por cima após surgir frente a frente com o guarda-redes adversário, antes de Kaiji Chonan ver cartão vermelho direto após uma agressão.



Com mais um elemento, a seleção portuguesa subiu ainda mais as linhas e, a 10 minutos do final, Zeega aproveitou uma confusão na grande área japonesa para fazer o golo e devolver as esperanças de alcançar o primeiro lugar.



Com este resultado, a seleção das 'quinas' vai agora defrontar o primeiro classificado de um dos restantes 11 grupos, nos 16 avos de final da competição que decorrerá até 27 de novembro, em Doha.



Jogo disputado no Aspire Zone - Campo 5, em Doha.



Portugal - Japão, 1-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Takeshi Wada, 35 minutos.



0-2, Taiga Seguchi, 45.



1-2, Zeega, 80.



Equipas:



- Portugal: Romário Cunha, Daniel Banjaqui, Martim Chelmik (Mauro Furtado, 75), Ricardo Neto, José Neto, Rafael Quintas, Miguel Figueiredo (Bernardo Lima, 46), Mateus Mide (Zeega, 50), Stevan Manuel (Duarte Cunha, 65), João Aragão e Tomás Soares (Anísio Cabral, 46).



(Suplentes: Alexandre Tverdohlebov, David Rodrigues, Mauro Furtado, Gabriel Dbouk, Yoan Pereira, Santiago Verdi, Bernardo Lima, Zeega, Duarte Cunha e Anísio Cabral).



Selecionador: Bino Maçães.



- Japão: Shuji Muramatsu, Asuto Fujita, Anthony Motosuna, Simon Yu Mendy, Rento Noguchi, Kaiji Chonan, Shimon Kobayashi (Yoshida, 57), Daigo Hirashima (Jelani Ren McGhee, 57), Takeshi Wada, Taiga Seguchi (Shota Fujii, 75) e Hiroto Asada (Futa Takeno, 88).



(Suplentes: Hiroto Matsuura, Ryota Hirano, Yoshitaka Tanaka, Shota Fujii, Futa Takeno, Yuzuki Kobayashi, Daizen Kawamoto, Makoto Himeno, Minato Yoshida e Jelani Ren McGhee).



Selecionador: Nozomi Hiroyama.



Árbitro: Fernando Véjar (Chile).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tomás Soares (20). Cartão vermelho direto para Kaiji Chonan (72).