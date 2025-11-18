Portugal sub-21 cede primeiros pontos na corrida ao Euro2027

Na Malsovicka Arena, em Hradec Králové, a equipa das ‘quinas’ teve mais momentos de domínio, mas quase nunca contornou as marcações adversárias sobre as suas unidades mais criativas nem replicou a eficácia mostrada nas rondas anteriores, interrompendo um ciclo de quatro triunfos em outras tantas partidas desde a chegada do técnico Luís Freire.



Os lusos não terminavam uma partida sem marcar desde junho, quando foram afastados pelos Países Baixos nos quartos de final do Europeu de sub-21 de 2025, na Eslováquia, ao perderem por 1-0, no último duelo realizado com Rui Jorge, selecionador desde 2010.



Portugal permanece isolado na frente da ‘poule’, com 13 pontos, três acima da República Checa, segunda, e da Escócia, terceira (mais um jogo), seguindo-se a Bulgária, quarta, com sete, o Azerbaijão, quinto, com dois (menos um), e Gibraltar, último, com zero.



Os vencedores dos nove grupos e o melhor segundo (descontando os resultados com o sexto) qualificam-se para a fase final do Europeu de sub-21, coorganizada por Sérvia e Albânia, em junho de 2027, enquanto os restantes segundos avançam para os play-offs.



Mathias de Amorim, Mateus Fernandes, Rodrigo Mora e Roger Fernandes prosseguiram nas escolhas iniciais face à goleada em Gibraltar (11-0), em outubro, na ronda anterior, e ajudaram o conjunto de Luís Freire a apresentar desde cedo maior ascendente territorial.



Depois de um início nivelado e sem ação perto das áreas, Portugal começou a assentar o seu jogo e a tentar quebrar a coesão checa, tendo ameaçado por Youssef Chermiti, que cabeceou à barra, ao minuto 21, e rematou para fora, aos 23, sempre assistido por Mora.



Portugal controlou as investidas do adversário no primeiro tempo, mas nem sempre teve fluidez na circulação de bola e só voltou a criar perigo aos 43 minutos, quando Chermiti atirou contra o guarda-redes Jan Koutny após combinação entre Roger e Tiago Parente.



Os lusos regressaram dos balneários intranquilos e a República Checa quase marcou na sequência de um livre lateral, com Lukas Masek a chutar por cima sem oposição, aos 54 minutos, antes de Luís Freire lançar João Rego, estreante no escalão, e Gustavo Varela.



Portugal resgatou dinamismo e intensidade num lance coletivo aos 62 minutos, concluído por Roger e negado por Jan Chytry, sendo que, aos 66 e aos 72, Martim Fernandes e o recém-entrado Afonso Moreira falharam o desvio aos centros de Tiago Parente e Roger.



Os checos foram recuando com o avanço do relógio, mas, já depois de mais uma jogada de Afonso Moreira para fora, aos 83 minutos, quase surpreenderam nos descontos, não tivesse João Carvalho travado o suplente Dominik Pech, que finalizou livre de marcação.







Jogo na Malsovicka Arena, em Hradec Králové, na República Checa.



República Checa - Portugal, 0-0.







Equipas:



- República Checa: Jan Koutny, Tomás Jelinek, Ondrej Coudek, Adam Sevinsky, Jan Chytry, David Planka (Tomás Kral, 73), Lukas Ambros (Dominik Pech, 73), Alexandr Buzek (Tom Sloncik, 87), Albert Labik, Matyas Vojta (Yannick Eduardo, 63) e Lukas Masek (Matej Mikulenka, 73).



(Suplentes: Viktor Baier, Dominik Pech, Patrik Mekota, Tomás Kral, Matej Mikulenka, Yannick Eduardo, Jan Tredl, Tom Sloncik e Jiri Hamza).



Selecionador: Michal Bilek.



- Portugal: João Carvalho, Martim Fernandes (Diogo Travassos, 71), Tiago Gabriel, Gonçalo Oliveira, Tiago Parente (Francisco Chissumba, 83), Mathias de Amorim, Mateus Fernandes, Geovany Quenda (Afonso Moreira, 71), Rodrigo Mora (João Rego, 57), Roger Fernandes e Youssef Chermiti (Gustavo Varela, 57).



(Suplentes: André Gomes, Diogo Travassos, Gabriel Brás, Afonso Moreira, Francisco Chissumba, João Rego, Diego Rodrigues, Gustavo Varela e Fábio Baldé).



Selecionador: Luís Freire.



Árbitro: Jérémie Pignard (França).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mateus Fernandes (39), Adam Sevinsky (39), Tiago Gabriel (53) e Ondrej Coudek (67).



Assistência: 7.618 espetadores.