Portugal tem adversárias no Euro feminino de andebol

Inserida no pote 3, a equipa comandada por José António Silva vai ter como adversária mais cotada as montenegrinas, vencedoras em 2012 e terceiras classificadas em 2022, num total de oito presenças seguidas como país independente em fases finais da prova.



Montenegro foi oitavo e não passou da ronda principal no último Campeonato da Europa, em 2024, enquanto a Islândia fechou a sua terceira participação em 16.º e as Ilhas Faroé debutaram em 17.º, sendo ambos eliminados logo na fase preliminar, tal como Portugal, que procurará agora uma segunda qualificação consecutiva pela primeira vez na história.



O sorteio distribuiu 24 seleções por seis grupos de quatro equipas cada, numa segunda fase de apuramento com duplos encontros agendados para os períodos de 15 a 19 de outubro de 2025, entre 04 e 08 de março de 2026 e de 08 a 12 de abril do próximo ano.



Os dois primeiros classificados de cada ‘poule’ e os quatro melhores terceiros acedem à 17.ª edição do Campeonato da Europa, que vai decorrer entre 03 e 20 de dezembro de 2026, sob coorganização de Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia e Turquia.



Além dos anfitriões, estão qualificados diretamente os três países medalhados no último Europeu, tal como a campeã Noruega, a ‘vice’ Dinamarca e a Hungria, terceira colocada.



Em 2024, na primeira edição com 24 seleções, que se dispersou entre Áustria, Hungria e Suíça, Portugal foi afastado na ronda preliminar e finalizou no 22.º e antepenúltimo lugar, voltando à fase final pela primeira vez desde a 16.ª e última posição na estreia, em 2008.