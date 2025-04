Portugal tem adversários no Europeu de sub-17

Portugal carimbou a presença na fase final da competição, na Albânia, ao vencer os três jogos da ronda de elite contra Sérvia, Países Baixos e Hungria.



Com este resultado, ficou garantida também a qualificação para o Campeonato do Mundo, no Qatar, em novembro.



"Não havia muito por onde escolher. O nosso grande objetivo era podermos qualificar-nos para este grande momento, porque também nos daria acesso ao mundial e isso foi concretizado", revelou o selecionador nacional Bino Maçães, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.



Os jogos da fase de grupos de Portugal estão marcados para 19, 22 e 25 de maio, com os dois primeiros classificados a apurarem-se para as meias-finais.



Já o Grupo B do Europeu é composto por Inglaterra, Itália, República Checa e Bélgica.