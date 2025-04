Portugal tem adversários no Mundial de andebol de sub-19

O torneio terá lugar entre 6 e 17 de agosto, no Egito, com a participação de 32 seleções, pela segunda vez na história da modalidade, após a estreia do formato na edição Croácia2023.Estão qualificadas 17 equipas europeias, cinco africanas, cinco asiáticas, três da Confederação da América do Sul e Central, uma da Confederação de Andebol do Norte e das Caraíbas e uma a determinar, por desistência do México.O anfitrião Egito irá jogar com Japão, República da Coreia e Bahrein, tendo sido o país organizador a escolher o grupo no qual irá participar, o G.A campeã em título, Espanha, terá uma missão difícil, ao disputar o grupo C, com as europeias Sérvia e Croácia, medalha de bronze em 2023, e, ainda, Argélia.A Dinamarca, vice-campeã, vai competir no agrupamento H, juntamente com Tunísia, República Checa e Estados Unidos da América.No Grupo F, as duas seleções europeias, Noruega e França, irão enfrentar a Argentina e esperam por uma equipa "suplente", uma vez que um dos lugares reservado à Confederação de Andebol da América do Norte e das Caraíbas está desocupado, devido à desistência do México - a federação internacional da modalidade está atualmente a procurar uma nação substituta.Três seleções europeias - Alemanha, Eslovénia e Ilhas Faroé - vão defrontar-se no Grupo E, juntamente com o Uruguai. No grupo D, estarão Islândia, Brasil, Guiné e Arábia Saudita.O Grupo B contará com a presença de Hungria, Suíça, Marrocos e Kosovo.