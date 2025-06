Portugal tenta um terceiro título

A "La Roja" tem sido dominadora sob o comando de Luis de la Fuente, a que muito tem contribuído a ascensão meteórica de Lamine Yamal que, com apenas 17 anos, promete marcar o futebol mundial nas próximas duas décadas.



A Espanha chega a esta final com um triunfo por 5-4 sobre a França, numa partida em que foi dominante, embora tenha permitido, por relaxamento, uma quase recuperação gaulesa, enquanto Portugal aparece mais motivado que nunca.



Martínez em paz





Depois de rumores que duvidavam da continuidade do selecionador Roberto Martínez, a equipa das quinas fez história ao vencer a Alemanha (2-1), algo que não acontecia há 25 anos, e somou apenas a sua segunda vitória em solo germânico, depois de 1985.



Além do triunfo histórico, a seleção nacional fez, provavelmente, a melhor exibição sob o comando de Roberto Martínez, num jogo em que foi bem mais forte que os germânicos na sua própria casa, cenário que deixou Portugal a uma vitória de voltar a levantar um troféu.





Trunfos para o jogo



A seleção nacional vai chegar à final de Munique com mais 24 horas de descanso dos que os espanhóis, algo que pode ter um peso importante numa período de final de temporada desgastante.



Vitinha, que iniciou a partida com os germânicos no banco por não estar a 100%, deverá regressar ao "onze", assim como Francisco Conceição, que marcou um dos golos e foi o melhor em campo no primeiro jogo das meias-finais.



É quase certo que o extremo deverá aparecer no lugar de Trincão, a grande aposta de Martínez no "onze" para o duelo com a Alemanha, mas que acabou por ter uma noite para esquecer.



Esta será a primeira final de sempre entre Portugal e Espanha, com a seleção lusa a ter apenas uma vitória nas cinco vezes que encontrou o rival ibérico em jogos de fases de finais.



Também será a oportunidade para Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, finalmente marcar numa final com a camisola das quinas, depois de ter ficado em branco no Euro2004, perante a Grécia, no Euro2016, frente a França, e em 2019 na Liga das Nações, no Porto, no duelo com os Países Baixos.



O Portugal-Espanha de domingo está agendado para as 20h00 em Lisboa e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.