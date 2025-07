Portugal termina Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude com 11 medalhas

Além do boccia, Portugal também conseguiu pódios no basquetebol em cadeira de rodas e no atletismo.



Francisco Gouveia, Luís Caravana Costa e Rafael Viriato a conquistaram o ouro nas respetivas finais individuais.



Em BC1, Francisco Gouveia bateu na final o italiano Riccardo Zanella por 6-0, fechando a prova com um pleno de vitórias.



Luís Caravana, em BC3, também garantiu o ouro ao vencer, na final, o austríaco Christian Schimpl, por 4-1.



Já em BC4, Rafael Viriato protagonizou uma final épica com o croata Marín Govorko, que o tinha vencido na fase de grupos. Após estar em desvantagem por 3-5, Rafael operou uma reviravolta decisiva com um parcial de 4-0 no último período, fechando a partida com 7-5.



O torneio de basquetebol em cadeira de rodas, Portugal, que só sofreu uma derrota, ante Itália, registou no último dia duas vitórias, que lhe valeram a medalha de prata, o que supera o anterior melhor, o terceiro lugar na edição de 2022, na Finlândia.



Na jornada de hoje, Portugal derrotou os Países Baixos, por 53-48, e a República da Irlanda, por 63-46.



A maioria das medalhas lusas em Istambul foi conquistada no atletismo, com os três pódios de hoje a elevarem o total para sete.



Daniel António venceu os 400 metros sub-20 na classe T20, com 49,91 segundos, e Tiago Ramos foi ‘vice’ no salto em comprimento, na mesma classe, com 6,43 metros de marca.



O bronze de Leonardo Silva, em F20 no lançamento do peso, foi atingido com 11,05 metros como melhor ensaio.



Antes, já se tinham contabilizado os ouros para António Santos e Tatiana Couto, a prata de Mariana Silva e o bronze de Mónica Silva, no sábado.



No total, Portugal apresentou uma seleção de 27 atletas de quatro modalidades na sétima edição dos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude



Na competição que hoje terminou Istambul, na Turquia, Portugal conquistou menos uma medalha do que na edição anterior, em 2022, em Pajulahti, na Finlândia, onde amealhou 12 ‘metais’ – oito de ouro, duas de prata e duas de bronze –, igualando o pecúlio de 2019.