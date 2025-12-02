Futebol Internacional
Portugal termina primeira fase de qualificação do Euro sub-19 feminino no segundo lugar
Portugal, já com passagem garantida à Ronda de Elite, encerrou terça-feira no segundo lugar a primeira fase de qualificação para o Europeu feminino de sub-19 de futebol, ao empatar 2-2 com a Dinamarca, no Estádio Algarve.
Nikoline Nielsen, aos 11 minutos, Emilie Luplau, aos 43, assinaram os golos da equipa dinamarquesa, que viu a congénere lusa anular a diferença na segunda metade, com tentos de Cristina Fernandes (63) e Rita Melo (71).
Anfitriã do Grupo A1 da primeira fase de apuramento para o Euro2026, que se disputará na Bósnia-Herzegovina, a equipa das ‘quinas’ terminou no segundo lugar, com sete pontos, os mesmos da Dinamarca, que beneficiou da melhor diferença de golos para segurar a liderança, garantindo estatuto de cabeça de série no sorteio da próxima fase, que se joga em abril.
A Islândia, terceira classificada, com três pontos, garantiu a última vaga de qualificação, após ter hoje goleado (5-0) o Kosovo, quarto e último, sem pontos, e despromovido à Liga B.
As portuguesas, que repetiram o ‘onze’ do triunfo (3-0) de sábado sobre as islandesas, entraram de forma negativa em jogo e não tardou que a forte pressão dinamarquesa sobre a fase de construção lusa desse frutos.
Nikoline Nielsen, de forma abnegada, não desistiu de um lance em que Portugal procurava sair a jogar e provocou os erros de Sofia Liu e Carolina Simões, roubando a bola à central antes de finalizar ‘na cara’ de Rafaela Mendonça, aos 11 minutos.
O golo teve o melhor efeito possível na equipa lusa, que reagiu com um futebol apoiado e ocasiões flagrantes de Cíntia Martins (19 minutos) e Carolina Tristão (21), ambas impedidas por grandes defesas de Isabella Damm.
Depois de um período mais equilibrado, a Dinamarca mostrou eficácia a aproveitar um lance de transição pela esquerda para assinar o 2-0 aos 43 minutos, por Emilie Luplau, que beneficiou de uma má abordagem da guardiã Rafaela Mendonça ao remate.
Portugal, que na fase final do Euro2025 atingiu as meias-finais, sendo eliminada pela França, mexeu na equipa para a segunda parte e acabou por ‘reentrar’ em jogo aos 63 minutos, com um golo da suplente Cristina Fernandes, após assistência de Luana Bessa.
Galvanizada, a equipa portuguesa partiu ‘para cima’ do adversário e conseguiu mesmo restabelecer a igualdade, aos 71 minutos, num excelente remate de Rita Melo de fora da área, segundos depois de Luana Bessa ter desperdiçado ocasião flagrante.
Com ascendente até final, Portugal teve duas oportunidades para chegar à vitória, mas Matilde Nave, aos 76 minutos, e Luana Bessa, aos 78, falharam o alvo, enquanto Rafaela Mendonça defendeu o remate de Hansen Uhd, na última chance da partida, aos 90+4.
Jogo no Estádio Algarve, em Faro.
Portugal – Dinamarca, 2-2.
Ao intervalo: 0-2.
Marcadores:
0-1, Nikoline Nielsen, 11 minutos.
0-2, Emilie Luplau, 43.
1-2, Cristina Fernandes, 63.
2-2, Rita Melo, 71.
Equipas:
- Portugal: Rafaela Mendonça, Iara Lobo, Carolina Simões, Matilde Sousa, Francisca Castro, Sofia Liu (Joana Valente, 46), Rita Melo (Laura Silva, 90), Carolina Tristão (Joana Reis, 54), Luana Bessa, Matilde Nave e Cíntia Martins (Cristina Fernandes, 54).
(Suplentes: Chloe Romão, Laura Silva, Bruna Gomes, Carolina Machado, Joana Valente, Cristina Fernandes, Joana Reis, Francisca Vieira e Eva Carreira).
Selecionador: Carlos Sacadura.
- Dinamarca: Isabela Damm, Carli Scheuer, Hannah Jorgensen, Julie Breiner, Andrea Termansen (Astrid Engsig-Karup, 65), Emilie Luplau (Asta Kynde, 86), Alberte Mott, Ida-Sophie Rathe, Andrea Thierry (Josefine Hansen Uhd, 46), Nikoline Nielsen (Louise Strauss, 65) e Flora Hojer (Laerke Friis, 72).
(Suplentes: Sofie Hoffmann, Laerke Friis, Asta Kynde, Astrid Engsig-Karup, Amalie Lund, Anna Pallesen, Josefine Hansen Uhd e Louise Strauss).
Selecionador: Niels Lawaetz.
Árbitro: Maïka Vanderstichel (França).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Carli Scheuer (33) e Andrea Termansen (57).
Assistência: Cerca de 100 espetadores.
