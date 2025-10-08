Portugal treina pela manhã na Cidade do Futebol

A seleção portuguesa tem uma sessão agendada para as 11:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



Antes, às 10:00, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.



Na terça-feira, o selecionador Roberto Martínez contou com os 25 jogadores convocados, num grupo com os regressados Rafael Leão, Matheus Nunes e Nelson Semedo, mas sem os ausentes João Cancelo e João Neves, ambos por lesão.



Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.



No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria, por 3-2.



A seleção lusa lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.



Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.