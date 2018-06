Portugal-Uruguai de 1972: recordar é viver

Portugal nunca perdeu com o Uruguai. Em dois jogos uma vitória por 3-0 num amigável em Lisboa em 66 e 1-1 na Taça da independência do Brasil em 72, um jogo aqui recordado pelo jornalista Fernando Eurico.



Os sul-americanos contam por vitórias os três jogos na prova deste ano na Rússia, mas nunca venceram a equipa das quinas: em 1966, em jogo de preparação para o Mundial, perderam em Lisboa por 3-0 (‘hat-trick’ de Torres); em 1972, na Mini Copa, registou-se um empate (1-1, com golo de Jaime Graça), no Rio de Janeiro, com Portugal a chegar depois à final da prova (perdida para o Brasil).