Portugal vai pensar "jogo a jogo" no Europeu de futebol de sub-17

“Vamos encarar este Europeu sempre com um pensamento jogo a jogo, mas prometendo dar sempre o nosso melhor”, declarou o jovem, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A seleção de sub-17 está concentrada na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa, até sexta-feira, ainda com um grupo alargado que, quinta-feira, será reduzido a 20 convocados, todos eles “animados” e “unidos na competição”.



“Sabemos que temos jogos muito complicados pela frente. Caímos num grupo com muito qualidade, mas temos qualidade, os adversários não assustam”, admitiu.



A seleção, de resto, conquistou a competição em 2003 e 2016, tendo este ano missão complicada no Grupo D, com França, Espanha e Inglaterra, abrindo o torneio contra os espanhóis (21 de maio), seguindo-se os ingleses (24) e os franceses (27).



Os dois melhores classificados de cada ‘poule’ apuram-se para os quartos de final do Europeu.