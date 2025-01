Portugal vence a Espanha em sub-21 de andebol

Portugal, que ao intervalo vencia por 17-14, "vingou" assim a derrota sofrida na última final do Europeu de sub-20, que a Espanha conquistou.No encontro que abriu a jornada inaugural do torneio, a França venceu por 34-28 a Alemanha, no Pavilhão Municipal de Mêda.O Torneio 4 Nações prossegue esta sexta-feira com os jogos Alemanha-Espanha (15h00) e Portugal-França (21h00), no Pavilhão dos Desportos de Figueira Castelo Rodrigo.