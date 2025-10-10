Portugal vence Bulgária e comanda Grupo B dos sub-21

O ascendente da equipa portuguesa só teve expressão após o intervalo, com Rodrigo Mora a abrir o ativo, aos 58 minutos, após passe de Tiago Parente, que elevou a contagem, aos 66, já depois de os búlgaros terem ficado reduzidos a 10 unidades, por expulsão com duplo amarelo de Georgi Lazarov (64), enquanto o suplente Gustavo Varela ‘selou’ o resultado, aos 79.Com três vitórias em três jogos, Portugal ocupa o primeiro lugar do agrupamento, com nove pontos, os mesmos da República Checa, ambos à frente da Bulgária, terceira, com quatro.Face à vitória (2-0) de setembro na Escócia, Martim Fernandes, Gustavo Sá e Chermiti foram as três novidades no onze de Luís Freire, que viu a sua equipa dominar a primeira parte, ascendente que não teve expressão no último passe e na finalização.A primeira ação de perigo do jogo até coube aos búlgaros, por Rupanov, que tinha espaço para fazer melhor, mas rematou muito por cima, logo aos dois minutos, com reação imediata dos lusos na jogada seguinte.Após combinação com Quenda, Martim Fernandes cruzou rasteiro, Chermiti desviou para defesa do guarda-redes búlgaro e, na recarga, o lateral esquerdo Tiago Parente atirou para um desvio de um defensor búlgaro que fez a bola bater no poste esquerdo.A segunda parte começou com um remate perigoso de Mitkov por cima, após centro de Balov, aos 55, mas a resposta portuguesa trouxe maior eficácia, com Rodrigo Mora a abrir o marcador, finalizando no ‘coração’ da área, após centro de Tiago Parente.A Bulgária sofreu uma contrariedade aos 64 minutos – Georgi Lazarov foi expulso ao ver o segundo cartão amarelo – e, dois minutos volvidos, viu Portugal aumentar a vantagem, numa finalização de Tiago Parente, muito ativo ofensivamente e mais rápido na recarga a uma defesa de Andreev.Com o jogo já decidido, os jogadores portugueses continuaram a procurar mais um golo, que surgiu aos 79 minutos, construído por dois suplentes, num remate forte e certeiro de Gustavo Varela, após cruzamento de Carlos Forbs.Na quarta jornada, a equipa das ‘quinas’, primeira classificada, com nove pontos, desloca-se ao reduto de Gibraltar, em jogo marcado para terça-feira, no Estádio Europa Point, às 19:00.Jogo no Estádio Municipal de Portimão.Portugal – Bulgária, 3-0.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Rodrigo Mora, 58 minutos.2-0, Tiago Parente, 66.3-0, Gustavo Varela, 79.Equipas:- Portugal: João Carvalho, Martim Fernandes (Diogo Travassos, 59), Tiago Gabriel, Gonçalo Oliveira, Tiago Parente, Diego Rodrigues (João Simões, 59), Gustavo Sá, Geovany Quenda, Rodrigo Mora (Rafael Luís, 80), Roger Fernandes (Carlos Forbs, 66) e Youssef Chermiti (Gustavo Varela, 66).(Suplentes: André Gomes, Diogo Travassos, João Muniz, Rafael Luís, Carlos Forbs, Mathias de Amorim, João Simões, Gustavo Varela e Fábio Baldé).Selecionador: Luís Freire.- Bulgária: Plamen Andreev, Mihail Polendakov (Damyan Yordanov, 86), Martin Georgiev, Teodor Ivanov, Dimitar Papazov, Tsvetoslav Marinov (Antoan Stoyanov, 86), Petko Panayotov, Georgi Lazarov, Asen Mitkov (Nikolay Zlatev, 57), Kristiyan Balov (Anton Ivanov, 69) e Borislav Rupanov (Boris Dimitrov, 69).(Suplentes: Velizar Iliev, Anton Ivanov, Todor Pavlov, Roberto Raychev, Antoan Stoyanov, Nikola Iliev, Boris Dimitrov, Nikolay Zlatev e Damyan Yordanov).Selecionador: Todor Yanchev.Árbitro: Philip Farrugia (Malta).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Roger Fernandes (04), Georgi Lazarov (44 e 64), Borislav Rupanov (49) e Mihail Polendakov (69). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Georgi Lazarov (64).Assistência: 3.327 espetadores.