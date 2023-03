Portugal vence Croácia e alcança pleno de triunfos no acesso ao Euro de sub-19

No encontro disputado no Estádio Cidade de Barcelos, a equipa às ordens do selecionador Joaquim Milheiro controlou o jogo do princípio ao fim e consumou o triunfo com golos de Gustavo Sá, aos 15 minutos, Diego Moreira, aos 54, e Hugo Félix, aos 76, que lhe permitem chegar aos nove pontos e classificar-se à frente da República Checa, da Suécia e dos croatas.



Com oito alterações face ao 'onze' do triunfo de sábado perante a República Checa (3-0), a seleção lusa colecionou três ocasiões de golo na fase inicial, por Diego Moreira, António Ribeiro e Samuel Justo, antes de chegar à vantagem num remate ao ângulo inferior esquerdo de Gustavo Sá.



O duelo perdeu ritmo após o tento inaugural e a seleção balcânica 'respirou', aparecendo em terrenos mais adiantados, como aconteceu ao minuto 25, com o cabeceamento à trave de Antonio Tikvic a preceder a recarga certeira de Niko Gajzler, mas em posição de fora de jogo.



A equipa das 'quinas' retomou a iniciativa atacante na segunda parte e dilatou a vantagem ainda nos primeiros 10 minutos, com Diego Moreira a rematar fora do alcance de Borna Buljan, após passe de Rodrigo Ribeiro.



O domínio português estendeu-se até ao apito final, sem qualquer sobressalto junto à baliza de Diogo Pinto, e o terceiro golo surgiu à entrada para o último quarto de hora, numa associação entre os dois Félix em campo: o médio Nuno assistiu o extremo Hugo, que contornou o guardião croata antes de encostar para o fundo das redes desertas.



Campeão europeu do escalão por uma vez, na Finlândia, em 2018, Portugal é uma das formações que vai disputar a fase final da competição, entre 03 e 16 de julho, a par da anfitriã Malta e das seleções vencedoras dos seis restantes grupos da Ronda de Elite.







Jogo no Estádio Cidade de Barcelos.



Croácia - Portugal, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Gustavo Sá, 15 minutos.



0-2, Diego Moreira, 54.



0-3, Hugo Félix, 76.







Equipas:



- Croácia: Borna Buljan, Lovro Gubljan, Maro Katinic, Moreno Zivkovic, Antonio Tikvic, Domagoj Bukvic, Roko Brajkovic (Marin Soticek, 46), Andro Babic, Marko Capan (Fabijan Krivak, 29), Gabrijel Rukavina (Noel Bodetic, 82) e Niko Gajzler (Mate Antunovic, 65).



(Suplentes: Tin Sajko, Niko Dolonga, Noel Bodetic, Fabijan Krivak, Matej Matic, Marin Soticek, Fran Topic e Mate Antunovic).



Treinador: Josip Simunic.



- Portugal: Diogo Pinto, Gonçalo Esteves (Martim Marques, 62), António Ribeiro, Gabriel Brás, David Monteiro, Nuno Félix, Samuel Justo (Dário Essugo, 83), Gustavo Sá (Mateus Fernandes, 62), Afonso Moreira (Carlos Borges, 62), Diego Moreira (Hugo Félix, 73) e Rodrigo Ribeiro.



(Suplentes: André Gomes, João Muniz, Martim Marques, Dário Essugo, João Neves, Mateus Fernandes, Hugo Félix, Carlos Borges e Youssef Chermiti).



Treinador: Joaquim Milheiro.







Árbitro: Robert Jones (Inglaterra).



Ação disciplinar: Nuno Félix (45+2), Andro Babic (50), Samuel Justo (64), Fabijan Krivak (74) e Lovro Gubijan (90+1).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.