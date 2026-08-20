Portugal vence Egito em teste para qualificação para o Mundial de basquetebol

Num jogo realizado à porta fechada, o conjunto comandado por Mário Gomes liderou o primeiro período (26-18) e ainda estava na frente ao intervalo, por 48-43, depois de perder o segundo por 22-25.



Os africanos voltaram a ser melhores no terceiro parcial (17-28) e entraram para o último na frente (65-71), mas Portugal foi melhor nos derradeiros 10 minutos (26-16), acabando por superiorizar-se por quatro pontos.



Rúben Prey, com 19 pontos e nove ressaltos, foi, estatisticamente, o jogador em maior destaque no conjunto das ‘quinas’, secundado por Francisco Amarante, com 14 pontos, e Rafael Lisboa, com 12 pontos e quatro assistências.



A equipa lusa começou com Diogo Brito (cinco pontos), Vladislav Voytso (três), Ricardo Monteiro (sete), Travante Williams e Francisco Amarante.



Depois, entraram Diogo Ventura (três pontos), Miguel Queiroz (sete), André Cruz (dois), Anthony da Silva (quatro), Nuno Sá (um), Rafael Lisboa, Rúben Prey e Neemias Queta, o poste dos Boston Celtics, que esteve em campo 16.57 minutos e somou oito pontos (quatro em oito nos ‘tiros’ de campo) e sete ressaltos.



Mohamed Taha Mohamed liderou os egípcios, ao somar 18 pontos e quatro assistências.



Mário Gomes convocou 16 jogadores para os dois primeiros jogos de Portugal na segunda fase de qualificação para o Mundial de 2027, mas já só levou 14 para a Turquia, face às dispensas de André Silva (Imortal) e Cândido Sá (Sporting de Braga).



A formação das ‘quinas’ volta a jogar no sábado, frente ao Líbano.



Depois, Portugal ruma a Saragoça, onde defronta a Espanha, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em 28 de agosto, para, três dias volvidos, medir forçar com a Geórgia, em Matosinhos, pelas 19:00.



A seleção lusa parte para a segunda fase de qualificação no quarto lugar, com nove pontos, os mesmos de Grécia e Geórgia, numa tabela liderada pela Espanha, com 11, seguida da Ucrânia e de Montenegro, ambas com 10.



Na primeira fase, Portugal foi segundo do Grupo B, ao somar três triunfos (83-62 no Montenegro, 99-82 na receção à Roménia e 71-56 na Grécia) e três desaires (68-76 em casa com os gregos, 96-101 na Roménia e 68-72 em casa com os montenegrinos).



Para chegar pela primeira vez ao Mundial, que em 2027 se realiza no Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro, Portugal precisa de ficar nos três primeiros lugares do Grupo I.