Portugal vence Egito no segundo jogo de preparação para Europeu 2026 de andebol

O dia ficou ainda marcado pela entrega da camisola que assinalou os 100 jogos ao serviço da seleção nacional de andebol a Diogo Branquinho.



O atleta português cumpriu 100 internacionalizações ao serviço de Portugal no IHF World Championship 2025, no encontro entre Suécia e Portugal, foi homenageado pela Federação de Andebol de Portugal e recebeu duas lembranças pela mão de Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação de Andebol de Portugal e Paulo Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira.











Apesar da vitória de hoje de Portugal, o primeiro lugar do Torneio Internacional Terras do Demo foi para o Egito, uma vez que venceu o primeiro dos dois jogos de preparação por quatro golos (32-28).O melhor marcador hoje foi João Gomes (oito golos), tal como tinha acontecido na primeira ronda em que Portugal perdeu, seguido de Victor Iturriza e Filipe Monteiro, com quatro golos cada um.Do lado do Egito Yehia Khaled (9) voltou a ser o melhor marcador seguido, igualmente com quatro golos marcados, por Mohsen Ramadan e Yasser Seif.Portugal entrou a marcar, com João Gomes a lançar no primeiro minuto da linha de sete metros sem que Essam Eltayar conseguisse defender.Os primeiros sete minutos decorreram num ‘taco a taco’ entre as duas seleções, mas, depois Portugal começou a distanciar-se no marcador, com João Gomes a repetir o feito do primeiro minuto e a marcar mais dois golos da linha dos sete metros.Nos 10 minutos seguintes, a seleção de Paulo Jorge Pereira dominou e conseguiu marcar nove golos seguidos, sem que o Egito conseguisse romper a defesa de Diogo Rêma Marques, que assegurou a primeira parte da partida.Aos 20 minutos de jogo, Portugal vencia com uma diferença de nove golos, por 12-3.Nos últimos 10 minutos da primeira parte, a seleção de Xavier Pascual conseguiu recuperar no marcador, apesar de a pressão maior ter sido feita do lado de Portugal.Na segunda parte, os ‘heróis do mar’ entraram a marcar, mas as duas seleções acabaram por estar mais equilibradas, com os dois guarda-redes em campo desde o início, Diogo Rêma Marques e Essam Eltayar a protagonizarem boas defesas.A partir do minuto 40, o Egito conseguiu diminuir a diferença no marcador e no último quarto de hora, as duas seleções conseguiram fazer duas grandes defesas da linha de sete metros.Ao minuto 41, Abdelrahman Homied entrou em campo para fazer a única defesa do lado do Egito da linha dos sete metros, com João Gomes a não conseguir marcar.E, um minuto depois, (42) foi a vez de Diogo Rêma Marques defender da linha dos sete metros o lançamento do melhor marcador do Egito neste torneio, Yehia Khaled.Na primeira ronda destas duas seleções, na passada quinta-feira, o Egito entrou a marcar da linha dos sete metros, com o melhor marcador do jogo, Yehia Khaled, e foi para intervalo a ganhar e venceu a partida.Hoje, quis o destino que se repetisse o feito na seleção portuguesa. João Gomes, o melhor marcador do jogo, abriu o marcador no primeiro minuto, a partir da linha dos sete metros, e a seleção seguiu vantagem no marcador no intervalo e no apito final.Jogo no Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira, em Moimenta da Beira, distrito de Viseu.Portugal – Egito, 30-27.Ao intervalo: 17-11.Com arbitragem de Roberto Martins e Daniel Martins, ambos de Portugal, as equipas alinharam e marcaram:Equipas:- Portugal (30): Diogo Rêma Marques, Filipe Monteiro (4), Jenilson Monteiro (2), Diogo Branquinho (3), Salvador Salvador (3), João Gomes (8) e Luís Frade (2). Jogaram ainda os suplentes: Gustavo Capdeville, Victor Iturriza (4), Vasco Costa (1), Miguel Neves (3), Diogo Silva, André Sousa, Miguel Pinto, Ricardo Brandão, Gabriel Cavalcanti e Gonçalo Meireles.Treinador: Paulo Jorge Pereira.- Egito (27): Essam Eltayar, Yehia Khaled (9), Mohamed Moamen (1), Khaled Walid (1), Ibrahim Elmasry, Yehia Elderaa (1) e Hassan Khaddah. Jogaram ainda os suplentes: Abdelrahman Homied, Abdelrahman Faisel (1), Ahmed Khairy (1), Mohamed Emad (1), Akram Youssry (1), Mohsen Ramadan (4), Yasser Seif (4), Ahmed Hesham (1) e Ali Zein (2).Treinador: Xavier Pascual.Assistência: cerca de 650 espetadores.