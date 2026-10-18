Portugal vence Espanha e conquista bronze no Mundial de hóquei em patins

Os golos de Portugal foram apontados por Rafa Bessa e Gonçalo Alves, ambos por duas vezes, e Hélder Nunes, num triunfo que permitiu ao combinado luso fechar a competição no terceiro lugar pela 16.ª vez, igualando o número de títulos conquistados em Mundiais.



A Espanha entrou melhor e inaugurou o marcador logo aos 30 segundos, por Marc Grau, que concluiu ao segundo poste uma iniciativa de Nil Roca pela direita. Portugal respondeu por Gonçalo Alves, três minutos depois, com um remate de longa distância que desviou em Ballart antes de entrar na baliza espanhola.



A equipa das quinas cresceu na partida e chegou à vantagem aos 20 minutos, numa rápida transição conduzida por Gonçalo Alves, que assistiu Rafa Bessa, ao segundo poste, com este a picar a bola sobre o guarda-redes. Contudo, a Espanha voltou a explorar o corredor direito e restabeleceu a igualdade praticamente na resposta, novamente por Marc Grau, que recebeu em zona frontal e rematou rapidamente para o 2-2.



Na segunda parte, a Espanha voltou a adiantar-se, num lance em que a bola bateu no poste e desviou no patim de Xano antes de entrar. Portugal reagiu de imediato e Hélder Nunes, na sequência de uma insistência junto à baliza espanhola, restabeleceu a igualdade.



A seleção portuguesa passou depois para a frente do marcador, aos 34 minutos, com Rafa Bessa a rematar de longe para o 4-3, e confirmou a vitória nos instantes finais, quando Gonçalo Alves marcou o quinto golo, perante uma Espanha que já tinha abdicado do guarda-redes.



Portugal e Espanha voltaram a defrontar-se num Mundial num encontro de atribuição do terceiro lugar, 29 anos após terem disputado a mesma posição em Wuppertal, na Alemanha, tendo a seleção espanhola vencido na altura por 3-1.



A final vai ser disputada pela Argentina, terceira seleção mais titulada em Mundiais, com seis vitórias, e a França, estreante no jogo decisivo.



Jogo disputado no COP Arena, no Paraguai.



Espanha – Portugal, 3-5.



Ao intervalo: 2-2.



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1-0, Marc Grau, 1 minuto.



1-1, Gonçalo Alves, 4.



1-2, Rafael Bessa, 20.



2-2, Marc Grau, 20.



3-2, Xano Edo, 30 (própria baliza).



3-3, Hélder Nunes, 31.



3-4, Rafa Bessa, 34.



3-5, Gonçalo Alves, 50.



Sob a arbitragem do italiano Marco Rondina e do argentino Leandro Davegno, as equipas alinharam:



- Espanha: Candid Ballart, Nil Roca, Eloi Cervera, Pau Bargalló e Marc Grau. Jogaram ainda Blai Roca, Pol Manrubia, Biel Llanes, César Carballeira e Ivan Morales.



Treinador: Pere Varias.



- Portugal: Xano Edo, Luís Querido, Hélder Nunes, Miguel Rocha e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Carlitos, Rafa Bessa e João Rodrigues.



Treinador: Reinaldo Ventura.