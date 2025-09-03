Portugal vence Estónia e qualifica-se para os oitavos de final

Num embate que apurada o vencedor e eliminava o derrotado, a formação das `quinas`, que já tinha batido a República Checa (62-50) e perdido com Sérvia (69-80), Turquia (54-95) e Estónia (62-78), como os estónios, perdia ao intervalo por 32-27.

A formação das `quinas` vai terminar no quarto lugar do Grupo A, com sete pontos, e defrontar nos `oitavos` o vencedor do Grupo B (Alemanha, Lituânia ou Finlândia), num embate marcado para sábado, em Riga, que será o palco de toda a fase a eliminar.

Nas três anteriores participações em Europeus, Portugal caiu na fase de grupos em 1951 (acabou no 15.º lugar) e em 2011 (21.º, com cinco derrotas em cinco jogos), mas, pelo meio, em 2007, qualificou-se, para acabar em nono, eliminado na segunda fase.

A 42.ª fase final do Europeu começou em 27 de agosto e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).