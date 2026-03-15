Portugal vence Geórgia e conquista segundo título no Rugby Europe Championship

Um ensaio de Vincent Pinto, aos 73 minutos, transformado por Manuel Vareiro (74), que somou ainda quatro penalidades (37, 49, 61, 71), permitiu a Portugal dar a volta ao marcador, na segunda parte, após chegar ao intervalo a perder por 12-3.



Foi o primeiro triunfo dos ‘lobos’ sobre a Geórgia desde 2005, um ano após Portugal conquistar o seu primeiro título na competição que os georgianos já venceram por 17 vezes, em 24 edições.