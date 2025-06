Portugal vence grupo e evita Dinamarca nas meias do Mundial de andebol de sub-21

Apesar de ter chegado ao intervalo a perder por cinco golos (21-16), Portugal manteve o pleno de triunfos, depois dos três na ronda de qualificação e do triunfo diante do Japão, para vencer a 'poule', com seis pontos, mais dois do que a adversária de hoje, a também já apurada para os quartos de final Suécia, três vezes campeã do mundo.



Portugal vai disputar o acesso às meias-finais frente ao segundo classificado do Grupo IV, a definir entre a atual campeã do mundo Alemanha, o Egito ou Espanha, em Sosnowiec, na quinta-feira, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), à mesma hora que a seleção sueca vai defrontar o vencedor do mesmo agrupamento, que cruza, depois, nas meias-finais com o vencedor do embate entre Noruega e Dinamarca.



A seleção lusa soma nesta sua 12.ª presença em 25 edições do Mundial de sub-21 a quinta presença nos oito primeiros, a terceira consecutiva, tendo como melhor resultado o terceiro lugar em 1995, na Argentina.