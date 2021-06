Portugal vence Israel e segue agora para o Euro2020

Bruno Fernandes marcou aos 42 e 90+1 minutos e fez a assistência para o 104.º golo, em 175 internacionalizações ‘AA’, de Cristiano Ronaldo, aos 44, enquanto João Cancelo, que efetuou o passe para o primeiro, fechou a contagem, aos 86.

A formação das ‘quinas’ estreia-se no Euro2020 na terça-feira (15 de junho), defrontando a Hungria, em Budapeste. Depois, nos outros jogos do Grupo F, os detentores do troféu medem forças com Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).





Ficha do jogo:



Jogo no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Portugal - Israel, 4-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Bruno Fernandes, 42 minutos.



2-0, Cristiano Ronaldo, 44.



3-0, João Cancelo, 86.



4-0, Bruno Fernandes, 90+1.



Equipas:



- Portugal: Rui Silva, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias (Danilo Pereira, 62), Nuno Mendes, Rúben Neves (João Moutinho, 62), William Carvalho (Renato Sanches, 71), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Pedro Gonçalves, 71), Diogo Jota (André Silva, 46) e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Guedes, 71).



(Suplentes: Rui Patrício, Nelson Semedo, Danilo Pereira, Renato Sanches, João Palhinha, Sérgio Oliveira, João Moutinho, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves, Rafa e André Silva).



Selecionador: Fernando Santos.



- Israel: Ofir Marciano, Eli Dasa (Yonas Malede, 87), Eitan Tibi, Orel Dgani (Baltaksa, 72), Ofri Arad, Neta Lavi (Aviel Zargary, 87), Bibras Natcho (Khalaila, 62), Sun Menachem (Abu Hanna, 46), Gadi Kinda (Abu Fani, 62), Manor Solomon e Eran Zahavi.



(Suplentes: Itamar Nitzan, Boris Kleyman, Matan Baltaksa, Blorian, Aviel Zargary, Liel Abada, Yonas Malede, Dahan, Abu Fani, Khalaila, Abu Hanna e Davidzada).



Selecionador: Willibald Ruttensteiner.



Árbitro: Jérémie Pignard (França).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Orel Dgani (53).



Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.