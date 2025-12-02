Seleção Nacional
Portugal vence Itália e está nas meias-finais do Mundial Feminino de Futsal
A selecção portuguesa de Futsal feminino volta a fazer história ao bater a Itália por 7-2. Com este resultado Portugal está nas meias-finais deste campeonato do Mundo Feminino, e vai agora ter pela frente a Argentina, já apurada após eliminar a Colômbia (4-1).
Do outro lado do quadro está a Espanha, que bateu Marrocos (6-1) e aguarda pelo desfecho do Brasil-Japão, que se disputa as 12h30 (hora de Lisboa), com transmissão em direto na RTP Desporto 1.
Portugal entrou cedo a marcar, aos seis minutos, através de Carolina Pedreira e pouco depois foi a vez de Lídia Moreira, com um golo de calcanhar por entre as pernas da guarda-redes italiana.
A Itália reduz para 2-1, através de penalti aos 10 minutos resultados que permanece até ao intervalo.
Na segunda parte, a seleção portuguesa veio ainda com mais motivação e aos 21 minutos Lídia Moreira bisa na partida. Mas os golos não ficariam por aqui e ao minuto 24’ Janice Silva faz o 4-1.
O 5-1 chega ao minuto 23’ através de Leninha que recupera a bola e deixa para Kika que remata em força.
A Itália ainda mostrava que estava em jogo e marca o segundo gola para a formação transalpina através de Sara Boutimah.
Mas a portuguesa Lídia Moreira estava endiabrada e marca o terceiro golo, fixando o resultado em 6-2.
Janice Silva não quis ficar atrás e bisa também nesta partida e fixa o resultado final em 7-2.
Portugal está assim nas meias-finais do Mundial Feminino de Futsal e vai defrontar a Argentina nas meias-finais, num encontro agendado para sexta-feira, às 10:00 (hora em Lisboa).
https://www.fifa.com/en/watch/lTU5MkCAI09boj0vLcgGW