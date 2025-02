Portugal vence Marrocos em futsal feminino

No Pavilhão do Centro Comunitário das Caxinas, Lídia Moreira inaugurou o marcador aos 9 minutos, Carolina Pedreira bisou, aos 13 e 18, e Fifó, aos 36, sentenciou a clara supremacia das anfitriãs.



Na quinta-feira, as lusas defrontam a seleção da Polónia, igualmente, às 19h00, no mesmo recinto.



Portugal prepara-se para a Ronda de Elite de qualificação – decorre em Itália, entre 18 e 23 de março - para o primeiro Mundial feminino de futsal, que vai decorrer em dezembro, nas Filipinas.



As pupilas de Luís Conceição integram o Grupo A, juntamente com a Itália, Suécia e Hungria, precisando garantir um dos dois primeiros lugares para se apurarem.