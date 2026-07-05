Portugal vence na Grécia e avança na qualificação para o Mundial de basquetebol

A formação das `quinas`, que precisava de vencer para não ter de ficar à espera do triunfo de Montenegro na receção à Roménia, já liderava ao intervalo por 28-23.

Antes do último embate do agrupamento, Portugal lidera, provisoriamente, com nove pontos, os mesmos da Grécia, segunda, com Montenegro, terceiro, a poder `saltar` para os 10.

Na segunda fase de qualificação, Portugal (nove pontos), Grécia (nove) e Montenegro ou Roménia, seguem para o Grupo I, com os pontos entretanto somados, juntando-se a Espanha (11), Ucrânia (10) e Geórgia (nove).

As seis jornadas desta fase vão disputar-se em 28 e 31 de agosto, 26 e 29 de novembro e, já em 2027, 26 de fevereiro e 01 de março.

A 20.ª edição do Mundial de basquetebol está marcada para o Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027, com a participação de 32 seleções

Mário Gomes destaca coragem, caráter e defesa no histórico triunfo na Grécia

O selecionador português de basquetebol, Mário Gomes, destacou hoje o grande caráter e a coragem dos jogadores como chave para o histórico triunfo na Grécia (56-71), na corrida à presença no Mundial de 2027.



“A equipa estava a lutar pela vida, para não morrer na praia, e, nestas situações é preciso caráter e coragem e esta equipa hoje teve muito caráter e muita coragem, sobretudo pela maneira extraordinária como defendeu”, disse à agência Lusa Mário Gomes.



De acordo com o selecionador português, “não há segredos, nem quando corre bem, nem quando corre mal”, para uma vitória que começou a ser construída antes do jogo.



“A nossa equipa, mesmo quando não joga bem, há coisas que tem sempre demonstrado, que é caráter e coesão, que são fundamentais quando se está encostado à parede”, disse, destacando também Nuno Manarte e Sérgio Ramos: “Queria agradecer publicamente aos meus adjuntos, pela ajuda que me deram na preparação deste jogo”.



Se na quinta-feira, face ao Montenegro, Portugal andou sempre atrás no resultado, desta vez esteve quase sempre na liderança, o que foi também importante.



“É completamente diferente. Desta vez, só estivemos a perder uma vez, por 7-6, e a equipa nunca abanou”, lembrou, reforçando o papel da defesa: “Normalmente, a este nível, para poder ganhar jogos, o pilar tem de ser a defesa, pois o ataque oscila sempre mais. 71 pontos não é uma grande marcação”.



Com este triunfo, Portugal garantiu um lugar na segunda fase de qualificação.



“Há muito que esperávamos estes jogos”, frisou, acrescentando: “Esta equipa tem conseguido resultados inéditos, como este, pois é a primeira vez que vencemos a Grécia em jogos oficiais. Na última qualificação para o Mundial, tínhamos perdido os seis jogos e nesta qualificámo-nos e ganhámos metade dos jogos”.



Segundo Mário Gomes, estes sucessos “são mérito da equipa e dos jogadores, que têm mais qualidade do que aquilo que se pensa”.



Para o agrupamento de Portugal na segunda fase, seguem também Espanha (parte com 11 pontos), Ucrânia (10) e Geórgia (nove), sendo que, para o selecionador luso, nada mudou.



“Continuamos a depender só de nós próprios, dos nossos resultados. O nosso objetivo é chegar ao Mundial e não nos vamos desviar desse objetivo, frisou à Lusa Mário Gomes, já a pensar nos primeiros jogos, em 28 e 31 de agosto.