Portugal vence na Roménia e assegura primeiro lugar do grupo no Rugby Europe Championship

Em Botosani, a seleção portuguesa conseguiu mesmo o ponto de bónus ofensivo (diferença de três ou mais ensaios), com cinco ensaios sem resposta, ‘assinados’ por Raffaele Storti (15 minutos), Luka Begic (31), Nicolas Martins (43), Manuel Vareiro (64) e Vasco Baptista (79).



Duas transformações (32, 44) e uma penalidade (60) de Samuel Marques e mais uma transformação (80) de Manuel Vareiro fecharam o resultado frente a uma Roménia que provou o ‘veneno’ que costumava, invariavelmente, aplicar à equipa portuguesa.



É que três dos cinco ensaios dos ‘lobos’, a mais de 450 quilómetros de Bucareste, nasceram de alinhamentos dentro da área de 22 metros adversária, transformados em ‘maul’, que acabaram dentro da área de validação.



Foi o caso dos toques de meta de Luka Begic (31), Manuel Vareiro (64) e Vasco Baptista (79), sempre em momentos em que os ‘carvalhos’ jogavam em inferioridade numérica, devido a cartões amarelos exibidos a Alexandru Savin (30), Iulian-Ionut Hartig (61) e Marius Simionescu (78).



Já o primeiro e terceiro toques de meta, da autoria de Raffaele Storti (15) e Nicolas Martins (43), resultaram de recuperações de bola ainda no meio-campo de Portugal e velozes contra-ataques com a bola a circular de mão em mão, ‘imagem de marca’ que acompanha os ‘lobos’ desde o último Mundial.



Não fosse a nada comum falta de pontaria de Samuel Marques, que errou duas transformações e uma penalidade, e o resultado podia ter sido ainda mais pesado para uma Roménia que raramente conseguiu visitar a área de 22 metros adversária e só a partir de um ou outro erro português conseguiu ameaçar a chegada à linha de meta.



Esta foi apenas a sétima vitória de Portugal contra a Roménia em 30 encontros com a formação do Leste europeu e a terceira de forma consecutiva, após os triunfos de 2023, em Lisboa (30-20), e de 2024, em Bucareste (49-24).



Foi ainda a maior diferença de pontos (28) conseguida pela seleção lusa frente aos ‘carvalhos’, superando os 25 pontos de diferença do ano passado.



Os ‘lobos’ aguardam, agora, pelo desfecho do encontro entre Espanha e Geórgia, no domingo, em Madrid, para conhecer o adversário das meias-finais da competição.



Caso a seleção que sair vencedora desse encontro não some ponto de bónus, Portugal assegura mesmo o melhor desempenho da fase de grupos, o que lhe dará o direito a disputar em casa a final, caso se apure, ou o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar.



A classificação final do REC25 deve determinar o escalonamento no sorteio do Mundial Austrália2027 das quatro seleções europeias apuradas, Portugal, Roménia, Geórgia e Espanha, que se juntam às 12 qualificadas diretamente a partir do França2023: França, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, África do Sul, Escócia, País de Gales, Fiji, Austrália, Inglaterra, Argentina e Japão.







Jogo no Estádio Municipal de Botosani, na Roménia.



Roménia - Portugal, 6-34.



Ao intervalo: 3-12.



Sob arbitragem do francês Ludovic Cayre, as equipas alinharam:







- Roménia: Alexandru Savin, Stefan Buruiana, Gheorghe Gajion, Adrian Motoc, Andrei Mahu, Cristi Boboc, Kemal Altinok, Cristi-Marian Chirica, Gabriel Rupanu, Hinckley Vaovasa, Tevita Manumua, Alin Conache, Paul Graure, Iliesa Tique e Marius Simionescu.



Jogaram ainda: Tudor Butnariu, Iulian-Ionut Hartig, Dragos Mihai, Marius Iftimiciuc, Yanis Horvat, Daniel Plai, Paul Popoaia e Adrian Mitu.



Penalidades (2): Alinn Conache (21, 53).



Treinador: David Gérard



- Portugal: David Costa, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, José Madeira, José Rebelo de Andrade, Diego Pinheiro, Nicolas Martins, Vasco Baptista, Samuel Marques, Joris Moura, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Raffaele Storti e Simão Bento.



Jogaram ainda: Abel Cunha, Santiago Lopes, António Prim, António Rebelo de Andrade, Martim Bello, Francisco Pinto Magalhães, Manuel Vareiro e Diogo Rodrigues.



Ensaios (5): Raffaele Storti (15), Luka Begic (31), Nicolas Martins (43), Manuel Vareiro (64), Vasco Baptista (79).



Conversões (3): Samuel Marques (32, 44), Manuel Vareiro (80).



Penalidades (1): Samuel Marques (60).



Treinador: Simon Mannix







Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alexandru Savin (30), Iulian-Ionut Hartig (61) e Marius Simionescu (78).