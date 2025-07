Portugal vence no Mundial sub-19 feminino de basket

Dois dias depois da histórica vitória sobre a China (75-52), a primeira de sempre em Mundiais sub-19, Portugal, que perdeu com o Canadá (88-49) na estreia, somou o segundo triunfo e segurou o segundo lugar, que lhe permite jogar com Israel, terceiro classificado do Grupo A, nos oitavos de final.



Portugal terminou o Grupo B, com cinco pontos, menos um do que o Canadá, medalha de bronze no último Mundial, mais um do que a Nigéria e dois do que a China, que hoje foi derrotada pelas canadianas, por 115-52.



Nos oitavos de final Portugal vai defrontar Israel, que terminou no terceiro lugar do Grupo A, depois de ter perdido com os Estados Unidos, por 114-40.



As norte-americanas venceram o grupo, com seis pontos, fruto de três vitórias, mais um do que a Hungria, dois do que Israel e três do que a Coreia do Sul.