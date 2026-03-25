Portugal vence Polónia na abertura da ronda de elite de acesso ao europeu sub-19

No Estádio Amélia Morais, em Braga, o golo de Rodrigo Rodrigues, aos 60 minutos, assegurou um triunfo que permite à equipa das ‘quinas’ fechar a primeira jornada no segundo lugar, com os mesmos três pontos da líder Sérvia, que derrotou hoje a Inglaterra, por 2-0, em Guimarães.



Portugal exibiu maior domínio territorial na primeira parte, mas sem reflexo em quaisquer oportunidades de golo, frente a um adversário que ganhou várias disputas de bola a meio-campo e logrou até as principais aproximações à baliza, em remates de Konrad Ciszek e de Adrian Przyborek, insuficientes, ainda assim, para gerarem ‘calafrios’.



A segunda metade começou mais enérgica, com Flávio Gonçalves e Sandro Vidigal a testarem a atenção do guarda-redes Mateusz Jelen, aos 47 minutos, e Diogo Ferreira a travar os remates de Fabian Bdzyl, aos 54, e Adrian Przyborek, aos 57, antes de as entradas de Rodrigo Rodrigues e de Anísio Cabral, aos 59 minutos, provocarem efeito imediato, com o golo solitário.



Um minuto depois das substituições, Sandro Vidigal conduziu a bola em velocidade pela esquerda e viu o seu remate intercetado, com a bola a sobrar para Anísio Cabral, que atirou também contra um adversário, antes de o extremo do Gil Vicente fazer abanar as redes na recarga.



Apesar das raras aproximações à baliza polaca na última meia hora, a equipa orientada pelo selecionador Emílio Peixe conteve a reação adversária com segurança e terminou o desafio com mais um jogador em campo, em virtude da expulsão de Jakub Adkonis, após falta sobre Rodrigo Rodrigues, aos 89 minutos.



A fase final do Euro2026, entre 28 de junho e 11 de julho, vai ser disputada pela seleção anfitriã, o País de Gales, e pelas seleções vencedoras dos sete grupos da Ronda de Elite, que se desenrola até terça-feira.



Portugal defronta a Sérvia no próximo jogo, marcado para sábado, no Estádio Municipal de Famalicão, às 16:00, e regressa ao Estádio Amélia Morais na terça-feira, para jogar com a Inglaterra, também às 16:00.



Jogo no Estádio Amélia Morais, em Braga.



Polónia - Portugal, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Rodrigo Rodrigues, 60 minutos.



Equipas:



- Polónia: Mateusz Jelen, Kamil Nowogonski (Mateusz Szczepaniak, 68), Michal Synos, Jan Leszczynski, Bright Ede, Konrad Ciszek (Jakub Zbróg, 61), Maciej Wojciechowski, Dominik Sarapata, Fabian Bzdyl (Jakub Adkonis, 68), Adrian Przyborek (Michal Smoczynski, 80) e Max Pawlowski (Stanislaw Gieroba, 61).



(Suplentes: Michal Perchel, Krzysztof Falowski, Mateusz Dziewiatowski, Michal Smoczynski, Jakub Zbróg, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak e Stanislaw Gieroba).



Treinador: Lukasz Sosin.



- Portugal: Diogo Ferreira, Daniel Costa, Rui Silva, Rafael Mota, José Neto, Eduardo Felicíssimo, Bernardo Lima (Rafael Quintas, 80), Mateus Mide (Rodrigo Rodrigues, 59), Sandro Vidigal (João Trovisco, 80), Flávio Gonçalves (Miguel Figueiredo, 71) e Gabriel Silva (Anísio Cabral, 59).



(Suplentes: Matthias da Silva, Duarte Soares, Afonso Sousa, Rafael Quintas, Miguel Figueiredo, João Trovisco, Rodrigo Rodrigues, Afonso Patrão e Anísio Cabral).



Treinador: Emílio Peixe.



Árbitro: Christian-Petru Ciochirca (Áustria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Konrad Ciszek (15), Bright Ede (65), Michal Synos (67) e Jakub Adkonis (85 e 89). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Jakub Adkonis (89).



Assistência: 537 espetadores.



