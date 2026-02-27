Portugal vence Roménia e lidera Grupo B na corrida ao Mundial de basquetebol

A formação das ‘quinas’ esteve, praticamente todo o encontro em vantagem, com exceção para um 5-6 inicial, num jogo em que Travante Williams deu ‘festival’ na primeira parte (22 pontos) e Diogo Brito na segunda (24).



Brito fechou com 32 pontos, com oito ‘triplos’ marcados, em 12 tentados, mais sete ressaltos e quatro assistências, e Travante acabou com 25, mais oito ressaltos e duas assistências, sendo os principais responsáveis por os romenos não terem conseguido levar o jogo equilibrado até final.



As melhorias defensivas na segunda parte – 36 pontos sofridos, contra 46 na primeira – também foram determinantes, num embate em que Bogdan Nicolescu liderou os romenos, com 25 pontos, incluindo sete ‘triplos’ – ambas as equipas acertaram 15.



Com este resultado, Portugal subiu a liderança do Grupo B, face à surpreendente derrota caseira da Grécia face a Montenegro (65-67), com as três equipas a somarem cinco pontos e a formação das ‘quinas’ a poder selar o apuramento para a segunda fase de qualificação já na segunda-feira, se vencer na Roménia.



O encontro começou com as duas equipas algo ‘trapalhonas’ e a falhar bem mais do que a acertar, mas, desde cedo, um nome começou a sobressair, o de Travante, responsável por todos os oito pontos lusos nos primeiros cinco minutos (5-5).



O jogador do Le Mans continuou muito inspirado até ao final do primeiro período (14 pontos), os outros jogadores foram atrás, nomeadamente o suplente Rafael Lisboa, a defesa melhorou e Portugal passou a liderar por 25-12.



Depois de ter jogado todo o primeiro período, Travante não entrou de início para o segundo, a equipa lusa perdeu o ritmo, teve várias falhas defensivas e, num ápice, os romenos recolocaram-se a uma posse de bola (32-29).



Com a reentrada de Travante e Brito, Portugal voltou a assumir o comando e a conseguir vantagens acima dos 10 pontos (40-29, 42-31 e 51-39), mas os romenos, com sete ‘triplos’ no segundo quarto, conseguiram reduzir para oito (54-46) até ao intervalo.



Depois de vencer o segundo período (34-29), a Roménia entrou bem na segunda parte e, aos poucos, reaproximou-se, colocando-se a quatro pontos (65-61), com 3.28 minutos para jogar no terceiro período, numa altura em que Travante, a zero na segunda parte, saiu e Lisboa saiu lesionado quase de imediato.



A situação parecia complicar-se, mas, então, Anthony da Silva entrou muito bem, a controlar o jogo ofensivo luso, e Diogo Brito esteve ‘intratável’ (11 pontos no terceiro período), o que redundou num parcial de 10-0, para um avanço de 14 (75-61).



Nicolescu, o melhor dos romenos, ainda reduziu (78-66) no início do quarto período, mas Brito continuou imparável no ataque, a defesa ‘apertou’ e a vantagem subiu até aos 20 pontos (89-69), ficando tudo decidido com cinco minutos por jogar.



Até final, ainda houve tempo para a estreia absoluta na principal seleção lusa do poste Rui Palhares, jogador do Sporting, que entrou a 1.52 minutos do final, ainda a tempo de marcar três lances livres, antes de falhar o ponto 100.



Jogo no Pavilhão Multidesportivo Dr. Mário Mexia, em Coimbra.



Portugal - Roménia, 99-82.



Ao intervalo: 54-46.



Sob a arbitragem do polaco Michal Proc, do francês Valentin Oliot e do turco Mehmet Sahin, as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Diogo Ventura (7), Diogo Brito (32), Travante Williams (25), Vladylav Voytso e Daniel Relvão (4) - cinco inicial. Jogaram ainda Francisco Amarante (5), Rafael Lisboa (7), Ricardo Monteiro, Nuno Sá (2), Gonçalo Delgado (10), Anthony da Silva (4) e Rui Palhares (3).



Selecionador: Mário Gomes.



- Roménia: Lucas Tohatan (6), Dragos Diculescu (6), Nandor Kuti (5), Bogdan Nicolescu (25) e Emi Cate (12) - cinco inicial. Jogaram ainda Albert-Mark Stan (2), Daron Russell (9), Stefan Grasu, Mihai Maciuca (12), Catalin Baciu (2), Bogdan Popa e Codrut Dinu (3).



Selecionador: Mihai Silvasan.



Marcha do marcador: 8-8 (05 minutos), 25-12 (primeiro período), 40-29 (15), 54-46 (intervalo), 65-56 (25), 75-61 (terceiro período), 89-69 (35) e 99-82 (resultado final).



Assistência: 1.828 espetadores.