Portugal vence Sérvia e soma segundo triunfo em torneio de sub-19

Depois de bater a França na quinta-feira no jogo inaugural (2-0), a seleção orientada pelo selecionador Joaquim Milheiro garantiu hoje novo triunfo, com três golos de diferença e já depois de a Sérvia ter ficado reduzida a 10, por expulsão de Djurdjevic.



Gonçalo Esteves, que já tinha marcado no primeiro jogo, inaugurou o marcador aos 54 minutos, enquanto Carlos Borges, aos 88, e Gustavo Sá, aos 90+1, fixaram o resultado final.



No torneio, que serve de preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Europeu da categoria, a disputar na primavera do próximo ano, Portugal ainda vai defrontar na segunda-feira a Finlândia.