Portugal vence Suécia e conquista Torneio Internacional de Braga de basquetebol

Um dia depois de ter batido a Islândia por 83-79, a formação das ‘quinas’ superou os suecos, num jogo em que ao intervalo perdia por 29-36.



Na quinta-feira, a Islândia, que acabou no segundo lugar, tinha batido a Suécia, terceira, por 73-70, numa prova entre três seleções que vão estar no Eurobasket2025.



Na semana passada, a formação das ‘quinas’ estagiou em Espanha, onde venceu a seleção principal espanhola, campeã europeia em título, por 76-74, antes de perder com a Espanha B, por 64-63, ainda em Málaga, e com a Argentina, por 84-70, em Madrid.



Antes da partida para a fase final, em 24 de agosto, Portugal, que passou a somar três triunfos e dois desaires na preparação, ainda defronta o Sporting, na quinta-feira, em Sines.



No Eurobasket2025, a formação das ‘quinas’ vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos.



Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (01 de setembro) e os estónios (03 de setembro), precisando de ficar nos quatro primeiros para seguir para os ‘oitavos’.



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.

