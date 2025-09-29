Portugal vence Ucrânia e está nas meias do Europeu de futsal de sub-19

Depois da goleada imposta à Itália (7-1) na ronda inaugural, no domingo, a equipa orientada por José Luís Mendes voltou a superiorizar-se em Chisinau, na Moldova, graças aos golos de Rodrigo Monteiro, aos 04, 23 e 36 minutos, e Miguel Malhão, aos 20.



A equipa das 'quinas', que em 2023 conquistou a terceira edição do Europeu da categoria, na cidade croata de Porec, após dois títulos para Espanha, disputa o último desafio do grupo com a anfitriã Moldova, última classificada, sem qualquer ponto, na quarta-feira.



Os moldavos foram derrotados por 7-2 pela Itália, que está na terceira posição, com os mesmos três pontos da Ucrânia, segunda. As duas formações vão defrontar-se na derradeira jornada para decidir qual delas acompanha Portugal rumo às meias-finais.



Na outra ‘poule’, a Eslovénia ultrapassou a Turquia (4-1) e também garantiu as ‘meias’ juntamente com a Espanha, campeã em 2019 e 2022, que bateu a República Checa pela margem mínima (3-2).



As meias-finais da fase final do Europeu estão marcadas para sexta-feira e a final para domingo.