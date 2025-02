Portugal vence Ucrânia para o Eurobasket2025 feminino

Num Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, com uma boa moldura humana nas bancadas, a seleção portuguesa teve uma entrada em falso, aproveitada pelo conjunto de leste que esteve em vantagem até quase ao final da primeira parte, que terminou empatada 29-29.



A equipa das quinas somou muitas falhas na concretização e, no final do primeiro período, perdia por 16-17, perante uma Ucrânia que também acumulava erros de finalização.



No arranque do segundo período, as ucranianas voltaram a distanciar-se no marcador e Portugal só conseguiu empatar (27-27) a 01:44 minutos do intervalo.



Segunda parte favorável



Na segunda parte, a seleção portuguesa conseguiu, pela primeira vez, apesar do equilíbrio, colocar-se em vantagem, chegando ao fim do terceiro período a vencer por 42-40.



Nos últimos 10 minutos, Portugal conseguiu o seu melhor parcial, chegando a ter 17 pontos de vantagem (57-40), mas, nos quatro minutos finais, a Ucrânia equilibrou e levou o resultado para os 60-57.



Na seleção das quinas, destacaram-se Márcia Costa e Carolina Rodrigues, com 14 pontos cada, enquanto do lado ucraniano Krystyna Filevych marcou 21.



Teste de "fogo" com a Sérvia



A seleção portuguesa chegou ao quarto triunfo no agrupamento, contabilizando nove pontos, a um da líder Sérvia, mais três do que a Ucrânia e mais quatro face à Macedónia do Norte.



No domingo, novamente no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, a partir das 17h00, Portugal defronta a Sérvia, líder do Grupo G, sem derrotas, que venceu a Macedónia do Norte por uns expressivos 105-60.



Portugal procura qualificar-se pela primeira vez para o Eurobasket feminino, que vai ser disputado entre 18 e 29 de junho, na República Checa, Alemanha, Grécia e Itália, tendo, para isso, de vencer a Sérvia ou terminar entre as quatro melhores segundas classificadas entre os oito grupos.