Portugal viaja para a Islândia e faz último treino

Dois dias depois do triunfo sobre a Bósnia-Herzegovina (3-0), a equipa das quinas sai de Lisboa ao final da manhã rumo a Reiquiavique, onde deverá chegar ao início da tarde, numa viagem que durará três horas.O selecionador português, Roberto Martínez, e um jogador vão falar aos jornalistas às 18h00 em Lisboa, em conferência de imprensa, uma hora antes do treino no Estádio Laugardalsvöllur.O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19h45 em Lisboa de terça-feira e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.A equipa das quinas lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, enquanto o Liechtenstein ainda não pontuou.Os dois primeiros colocados do agrupamento qualificam-se para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.