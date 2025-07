Portugal vice-campeão da Europa de ténis de mesa sub-19

Num encontro que durou mais de três horas, a equipa lusa apenas cedeu na "negra", perante uma Roménia que se sagrou campeã da Europa do escalão sub-19 pelo quarto ano seguido.



Dragos Bujor venceu Clement Campino na ‘negra’ do seu jogo (11-4, 6-11, 11-6, 11-13 e 18-16), completando a segunda reviravolta no marcador, depois de Iulian Chirita ter conquistado o primeiro ponto da final, precisamente frente a Campino (11-5, 11-5 e 13-11).



Tiago Abiodun, o mais cotado entre as cores nacionais e um dos melhores do continente neste escalão, bateu Bujor por 3-2 (11-2, 9-11, 11-7, 7-11 e 11-6), enquanto Rafael Kong colocou Portugal a vencer por 2-1, após bater Robert Istrate (11-13, 11-8, 14-12 e 11-5), antes de Chirita forçar a ‘negra’, ao bater Abiodun (9-11, 11-8, 3-11, 11-4 e 11-6).



É o segundo pódio português em Ostrava, depois de a equipa feminina sub-19 ter conquistado o bronze, com Júlia Leal, Mariana Santa Comba e Matilde Pinto.



Além dos pódios, Portugal havia já garantido que tanto em sub-15 como em sub-19 consegue fazer o pleno da permanência na primeira divisão europeia, composta pelas 16 melhores seleções do continente.



Os Europeus sub-15 e sub-19 prosseguem na República Checa, esta quarta-feira, com as provas de singulares e de pares.