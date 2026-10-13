Portugal volta a vencer Irlanda do Norte e segue no play-off para Mundial feminino

Numa partida disputada no Estádio Municipal de Portimão, Portugal conseguiu dar a volta a marcador, depois de ter estado a perder a partir do minuto 30 com um golo de Kess Elmore. Os golos da reviravolta da seleção nacional foram apontados por Carolina Santiago (45), Jéssica Silva (74) e Carole Costa (83), este último de grande penalidade.



Com uma vantagem folgada de quatro golos trazida do primeiro jogo, Francisco Neto fez seis alterações no '11' inicial em relação à partida em Larne, na Irlanda do Norte.



Ainda assim, as mudanças não afetaram o 'fio de jogo' das 'navegadoras', que entraram mais perigosas e tiveram, ao minuto nove, uma boa oportunidade por Carolina Santiago.



Depois de cada uma das seleções terem desfrutado de duas boas ocasiões, o golo inaugural surgiu aos 30 minutos, numa desatenção da defesa-central Carolina Correia, que falhou um corte dentro da área e deixou a bola à mercê de Kess Elmore, que atirou a 'contar'.



Já à beira do período de descontos, Portugal conseguiu o empate, num lance construído por Stephanie Ribeiro, em que recuperou uma bola em zona avançada e cruzou para a área, onde apareceu Carolina Santiago a marcar.



Depois do intervalo, o jogo só animou já perto do final, tendo as recém-entradas Telma Encarnação e Jéssica Silva estado na origem do golo da reviravolta portuguesa. Aos 74 minutos, Encarnação fez um cruzamento da esquerda para a jogadora do Galatasaray (Turquia), que, com o peito, desviou a bola para a baliza.



O resultado final ficou 'selado' ao minuto 83. Carole Costa bateu uma grande penalidade, a castigar um toque com a mão da adversária Ellie Mason, enganando a guarda-redes Jacqueline Burns.



Portugal vai agora defrontar a Islândia na derradeira ronda do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, que tem jogos marcados para 26 de novembro e 05 de dezembro.



O Mundial2027 vai ser disputado no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho.



Portugal, que esteve presente nos últimos três Europeus, em 2017, 2022 e 2025, procura repetir a inédita presença em Campeonatos do Mundo, depois da estreia em 2023, que terminou na fase de grupos, mas com uma vitória frente ao Vietname e um empate diante dos Estados Unidos.





