Seleção Nacional
Futsal
Portugal voltou a bater Finlândia em futsal feminino no estágio de Lamego
A seleção portuguesa feminina de futsal voltou a vencer a Finlândia em Lamego, com 3-1 no jogo de hoje, na preparação para a fase de acesso ao Europeu2027 da modalidade.
As vice-campeãs mundiais já tinham vencido por 2-1 na terça-feira.
Lídia Moreira, aos sete minutos, Janice Silva (37) e a capitã Ana Azevedo (40) marcaram para a formação orientada por Luís Conceição, com o golo finlandês apontado por Cecilia Murtonen (21).
Um terceiro encontro fica marcado para outubro, no Grupo 1 da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa Feminino de Futsal Croácia2027.
A competição tem novo formato, com a qualificação a disputar-se em três etapas: dois mini torneios – fase principal e ronda de elite – e play off.
Portugal será o anfitrião da Ronda de Elite (06 a 11 de outubro).
