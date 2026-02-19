Portugal voltou a bater Finlândia em futsal feminino no estágio de Lamego

Portugal voltou a bater Finlândia em futsal feminino no estágio de Lamego

A seleção portuguesa feminina de futsal voltou a vencer a Finlândia em Lamego, com 3-1 no jogo de hoje, na preparação para a fase de acesso ao Europeu2027 da modalidade.

Lusa /
Foto: Federação Portuguesa de Futebol

VER MAIS
As vice-campeãs mundiais já tinham vencido por 2-1 na terça-feira.

Lídia Moreira, aos sete minutos, Janice Silva (37) e a capitã Ana Azevedo (40) marcaram para a formação orientada por Luís Conceição, com o golo finlandês apontado por Cecilia Murtonen (21).

Um terceiro encontro fica marcado para outubro, no Grupo 1 da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa Feminino de Futsal Croácia2027.

A competição tem novo formato, com a qualificação a disputar-se em três etapas: dois mini torneios – fase principal e ronda de elite – e play off.

Portugal será o anfitrião da Ronda de Elite (06 a 11 de outubro).
PUB
PUB